Макрон відреагував на перепалку в Білому домі: Треба поважати тих, хто бореться

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на суперечку між президентом України Володимиром Зеленським і керівниками США Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому домі.

Джерело: заяву Макрона наводить Le Figaro, пише "Європейська правда"

Деталі: "Ви повинні поважати тих, хто бореться", – коротко сказав Макрон під час візиту до Португалії.

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Він додав, що не можна забувати, що є "агресор і жертва".

Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Угода про мінерали між США та Україною зірвалась.

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Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про підтримку українського народу і українського президента.