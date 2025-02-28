Макрон отреагировал на перепалку в Белом доме: Надо уважать тех, кто борется
Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями США Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме.
Источник: заявление Макрона приводит Le Figaro, пишет "Европейская правда"
Детали: "Вы должны уважать тех, кто борется", – коротко сказал Макрон во время визита в Португалию.
Он добавил, что нельзя забывать, что есть "агрессор и жертва".
Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Соглашение о минералах между США и Украиной сорвалось.
Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о поддержке украинского народа и украинского президента.