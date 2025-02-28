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Макрон отреагировал на перепалку в Белом доме: Надо уважать тех, кто борется

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникПятница, 28 февраля 2025, 21:24
Макрон отреагировал на перепалку в Белом доме: Надо уважать тех, кто борется
Макрон. Фото - Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями США Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

Источник: заявление Макрона приводит Le Figaro, пишет "Европейская правда"

Детали: "Вы должны уважать тех, кто борется", – коротко сказал Макрон во время визита в Португалию.

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Он добавил, что нельзя забывать, что есть "агрессор и жертва".

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Соглашение о минералах между США и Украиной сорвалось.

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Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о поддержке украинского народа и украинского президента.

МакронСША
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