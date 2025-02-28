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ЗМІ дізнались, що сталось між Трампом і Зеленським після сварки

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 28 лютого 2025, 21:48
ЗМІ дізнались, що сталось між Трампом і Зеленським після сварки
Стіл у Білому домі, за яким 28 лютого президенти США та України мали підписати угоду про надра. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Телеканал CNN розповів подробиці того, що сталось за зачиненими дверима після публічної сварки між президентами України та США і віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Білому домі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN 

Деталі: За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина зустрічі Трампа й Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату.

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Він провів консультації з Венсом, державним секретарем Марко Рубіо, міністром фінансів Скоттом Бессентом та іншими радниками.

Саме тоді Трамп остаточно вирішив, що Зеленський "не в тому місці, щоб вести переговори", пише CNN, і доручив Рубіо і раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

Представник Білого дому розповів телеканалу, що українці виступили проти й хотіли продовжити переговори, але їм відмовили. Незабаром після цього Зеленський поїхав.

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Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

Про підтримку Україні та Зеленському вже оголосили низка світових лідерів, включаючи президента Франції Емманюеля Макронапрем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та премʼєра Іспанії Педро Санчеса.

ТрампЗеленськийСША
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