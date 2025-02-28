СМИ узнали, что произошло между Трампом и Зеленским после ссоры

Стол в Белом доме, за которым 28 февраля президенты США и Украины должны были подписать соглашение о недрах. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Телеканал CNN рассказал подробности того, что произошло за закрытыми дверями после публичной ссоры между президентами Украины и США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: По информации источников CNN, после того, как завершилась публичная часть встречи Трампа и Зеленского, американский президент вместе с советниками ушел в отдельную комнату.

Реклама:

Он провел консультации с Вэнсом, государственным секретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и другими советниками.

Именно тогда Трамп окончательно решил, что Зеленский "не в том месте, чтобы вести переговоры", пишет CNN, и поручил Рубио и и советнику по национальной безопасности Майку Волтцу передать сообщение, что украинский президент должен уехать.

Представитель Белого дома рассказал телеканалу, что украинцы выступили против и хотели продолжить переговоры, но им отказали. Вскоре после этого Зеленский уехал.

РЕКЛАМА:

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "презрел" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

О поддержке Украины и Зеленскому уже объявили ряд мировых лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьера Испании Педро Санчеса.