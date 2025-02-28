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NBC News: Держдеп США зупинив ініціативу з підтримки енергосистеми України

Юрій Панченко, Тетяна ОлійникП'ятниця, 28 лютого 2025, 22:19
NBC News: Держдеп США зупинив ініціативу з підтримки енергосистеми України
фото: facebook U.S. Department of State

Держдеп США припинив реалізацію проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по відновленню енергомережі України після військових атак РФ.

Джерело: "Європейська правда", про це, посилаючись на слова двох представників USAID, які працюють у місії агентства в Україні, повідомляє NBC News

Деталі: "Це значно підриває можливості цієї адміністрації вести переговори про припинення вогню, і це сигналізує Росії, що ми не дбаємо про Україну чи про наші минулі інвестиції", – стверджує один із співрозмовників NBC News.

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"Росія веде подвійну війну в Україні: військову, а також економічну. Вони намагаються знищити економіку, але USAID відіграє центральну роль у допомозі їй бути стійкою, [включаючи] зміцнення енергетичної мережі… Ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи",– додає він.

За словами співробітників USAID, припинення фінансування зробить  енергетичну мережу України вразливою, оскільки вона зазнає нових нападів нових російських ракет.

На основі документа, отриманого NBC News, Державний департамент також наказав припинити програму, спрямовану на "реформування фінансового сектора".  

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Нагадаємо, 7 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що в USAID "корупція досягла нечуваного рівня", а тому агентство необхідно ліквідувати.

Згодом в Адміністрація  Трампа заявила, що скасовує понад 90% грантів USAID.

"Загалом, майже 5800 грантів USAID було скасовано, а понад 500 грантів USAID було збережено... Загальна гранична вартість збережених контрактів становить приблизно 57 мільярдів доларів США ", – йдеться у поданні адміністрації.

США
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