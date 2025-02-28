NBC News: Госдеп США остановил инициативу по поддержке энергосистемы Украины

Госдеп США прекратил реализацию проекта Агентства США по международному развитию (USAID) по возобновлению энергосети Украины после военных атак РФ.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на слова двух представителей USAID, работающих в миссии агентства в Украине, сообщает NBC News

Детали: "Это значительно подрывает возможности этой администрации вести переговоры о прекращении огня, и это сигнализирует России, что мы не заботимся об Украине или наших прошлых инвестициях", – утверждает один из собеседников NBC News.

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"Россия ведет двойную войну в Украине: военную, а также экономическую. Они пытаются уничтожить экономику, но USAID играет центральную роль в помощи ей быть устойчивой, [включая] укрепление энергетической сети… Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству во избежание макроэкономического кризиса", – добавляет он.

По словам сотрудников USAID, прекращение финансирования сделает энергетическую сеть Украины уязвимой, поскольку она подвергнется новым нападениям новых российских ракет.

На основе документа, полученного NBC News, Государственный департамент также приказал прекратить программу, направленную на реформирование финансового сектора.

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Напомним, 7 февраля Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.