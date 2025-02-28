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Шольц і Мерц запевнили, що Україна може покластись на Німеччину

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 28 лютого 2025, 22:43
Шольц і Мерц запевнили, що Україна може покластись на Німеччину
Фото - Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і його ймовірний наступник Фрідріх Мерц заявили про підтримку України після скандалу в Білому домі.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Шольц написав у X (Twitter), що ніхто не хоче миру більше, ніж громадяни України.

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"Саме тому ми працюємо разом, щоб знайти шлях до тривалого і справедливого миру. Україна може покластися на Німеччину – і на Європу", – додав він.

Мерц, який нині очолює переговори про формування коаліції в Німеччині, звернувся до Зеленського і заявив, що Німеччина – "разом з Україною і в добрі часи, і в часи випробувань".

"Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій страшній війні", – зазначив політик.

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Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

Європейські лідери тим часом публічно підтримали Україну.

НімеччинаШольцЗеленський
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