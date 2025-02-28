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Шольц и Мерц заверили, что Украина может положиться на Германию

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 28 февраля 2025, 22:43
Шольц и Мерц заверили, что Украина может положиться на Германию
Фото - Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц и его вероятный преемник Фридрих Мерц заявили о поддержке Украины после скандала в Белом доме.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Шольц написал в X (Twitter), что никто не хочет мира больше, чем граждане Украины.

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"Именно поэтому мы работаем вместе, чтобы найти путь к длительному и справедливому миру. Украина может положиться на Германию – и на Европу", – добавил он.

Мерц, который сейчас возглавляет переговоры о формировании коалиции в Германии, обратился к Зеленскому и заявил, что Германия – "вместе с Украиной и в хорошие времена, и во времена испытаний".

"Мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой страшной войне", – отметил политик.

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Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "презрел" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

Европейские лидеры тем временем публично поддержали Украину.

ГерманияШольцЗеленский
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