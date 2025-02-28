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Російські війська атакували Одеський район безпілотниками: загинула людина

Тетяна ОлійникП'ятниця, 28 лютого 2025, 23:03
Російські війська атакували Одеський район безпілотниками: загинула людина
фото ілюстративне - дснс

Російська армія увечері 28 лютого атакувала Одеський район ударними безпілотниками. Виникла пожежа, одна людина загинула, ще одна постраждала. 

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Під ударом був Одеський район. Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі. Загинула одна людина, ще одна постраждала. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби. Щирі співчуття родині загиблого".

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Одесабезпілотникиросійсько-українська війна
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