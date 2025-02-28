Російські війська атакували Одеський район безпілотниками: загинула людина
П'ятниця, 28 лютого 2025, 23:03
Російська армія увечері 28 лютого атакувала Одеський район ударними безпілотниками. Виникла пожежа, одна людина загинула, ще одна постраждала.
Джерело: голова ОВА Олег Кіпер
Пряма мова: "Під ударом був Одеський район. Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі. Загинула одна людина, ще одна постраждала. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби. Щирі співчуття родині загиблого".
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