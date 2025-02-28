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Российские войска атаковали Одесский район беспилотниками: погиб человек

Татьяна ОлейникПятница, 28 февраля 2025, 23:03
Российские войска атаковали Одесский район беспилотниками: погиб человек
фото иллюстративное - ГСЧС

Российская армия вечером 28 февраля атаковала Одесский район ударными беспилотниками. Возник пожар, один человек погиб, еще один пострадал.

Источник: председатель ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "Под ударом был Одесский район. В результате атаки и падения обломков загорелся одноэтажный частный дом, предприятие и грузовые и легковые автомобили. Погиб один человек, еще один пострадал. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы. Искренние соболезнования семье погибшего".

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Одессабеспилотникироссийско-украинская война
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