Российские войска атаковали Одесский район беспилотниками: погиб человек

Российская армия вечером 28 февраля атаковала Одесский район ударными беспилотниками. Возник пожар, один человек погиб, еще один пострадал.

Источник: председатель ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "Под ударом был Одесский район. В результате атаки и падения обломков загорелся одноэтажный частный дом, предприятие и грузовые и легковые автомобили. Погиб один человек, еще один пострадал. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы. Искренние соболезнования семье погибшего".

Реклама: