Орбан похвалив Трампа за "прагнення миру" під час суперечки в Білому домі
П'ятниця, 28 лютого 2025, 23:53
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан подякував американському президенту Дональду Трампу після суперечки між ним та українським візаві Володимиром Зеленським.
Джерело: Орбан у соцмережі Х
Деталі: Угорський політик написав, що "сильні створюють мир, слабкі – війну".
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Пряма мова: "Сьогодні президент Дональд Трамп мужньо виступав за мир. Навіть якщо багатьом це було важко засвоїти. Дякую, пане президенте!".
Деталі: В коментарях під дописом його підтримав й Ілон Маск.
Що передувало:
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- Український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
- У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
- Європейські лідери, а також очільники ЄС тим часом публічно підтримали Україну.