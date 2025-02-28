Орбан похвалив Трампа за "прагнення миру" під час суперечки в Білому домі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан подякував американському президенту Дональду Трампу після суперечки між ним та українським візаві Володимиром Зеленським.

Джерело: Орбан у соцмережі Х

Деталі: Угорський політик написав, що "сильні створюють мир, слабкі – війну".

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Пряма мова: "Сьогодні президент Дональд Трамп мужньо виступав за мир. Навіть якщо багатьом це було важко засвоїти. Дякую, пане президенте!".

Деталі: В коментарях під дописом його підтримав й Ілон Маск.

Що передувало: