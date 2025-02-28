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Орбан похвалил Трампа за "стремление к миру" во время спора в Белом доме

Татьяна ОлейникПятница, 28 февраля 2025, 23:53
Орбан похвалил Трампа за стремление к миру во время спора в Белом доме
Виктор Орбан. Фото - Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил американского президента Дональда Трампа после спора между ним и украинским визави Владимиром Зеленским.

Источник: Орбан в соцсети Х

Детали: Венгерский политик написал, что "сильные создают мир, слабые – войну".

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Прямая речь: "Сегодня президент Дональд Трамп мужественно выступал за мир. Даже если многим это было трудно усвоить. Спасибо, господин президент!".

Детали: В комментариях под постом его поддержал и Илон Маск.

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ОрбанВенгрияТрампЗеленский
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