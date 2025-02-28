Орбан похвалил Трампа за "стремление к миру" во время спора в Белом доме
Пятница, 28 февраля 2025, 23:53
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил американского президента Дональда Трампа после спора между ним и украинским визави Владимиром Зеленским.
Источник: Орбан в соцсети Х
Детали: Венгерский политик написал, что "сильные создают мир, слабые – войну".
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Прямая речь: "Сегодня президент Дональд Трамп мужественно выступал за мир. Даже если многим это было трудно усвоить. Спасибо, господин президент!".
Детали: В комментариях под постом его поддержал и Илон Маск.
Что предшествовало:
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- Украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "презрел" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".
- Европейские лидеры, а также руководители ЕС тем временем публично поддержали Украину.