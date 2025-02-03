Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Трамп: Ми ведемо переговори з Україною і Росією

Іван Д'яконовПонеділок, 3 лютого 2025, 05:08
Трамп: Ми ведемо переговори з Україною і Росією
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація веде переговори з Україною, Росією та іншими сторонами.

Джерело: Трамп в коментарі журналістам пізно ввечері 2 лютого, передає RFE/RL

Пряма мова: "Ми мали справу з Україною та Росією. У нас заплановані зустрічі й розмови з різними сторонами, зокрема Україною та Росією. Думаю, дискусії йдуть добре".

Реклама:

Деталі: За кілька годин до цього спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський "вже дав зрозуміти, що пом’якшить свою позицію щодо територій", – сказав Келлог. "І [правителю Росії Володимиру] Путіну також доведеться пом’якшити свої позиції".

"З часом ми проведемо дискусії з усіма, і, ймовірно, найближчим часом", – сказав Келлог. "І це добре для обох сторін", – додав він.

РЕКЛАМА:

Передісторія: 

  • Напередодні Зеленський заявив, що виключення Києва з переговорів між США та Росією щодо війни в Україні було б "дуже небезпечним". За його словами, за столом переговорів повинні бути США, Україна, Росія та представники ЄС.
  • Раніше Зеленський говорив, що будь-які гарантії безпеки для України повинні передбачати участь США, аби бути дієвими.
  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що досягнення угоди про припинення бойових дій в Україні вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.
  • Зеленський також акцентував на тому, що Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною РФ, навіть під тиском усіх союзників.

переговориТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп: Ми ведемо переговори з Україною і Росією
США висунули ультиматум щодо Панамського каналу
Сотню співробітників USAID відправили у "відпустку", а Маск заявив, що агентству "час померти" – Reuters
Президент: Через удар ЗСУ по Курщині окупанти втратили десятки офіцерів, зокрема з КНДР
Скандальну кампанію "Медузи" припинили, матеріали видалили – посол
Зеленський про конфлікт АОЗ і Міноборони: Умєров чітко розуміє, що пауз в постачанні армії не має бути
Усі новини...
Операції з підривами ТЦК курують російські спецслужби – ЦПД
Зеленський: Ми відстояли свою незалежність і як ніколи близькі до миру
Зеленський очікує візиту спецпредставника Трампа найближчим часом
Російські окупаційні війська посилюють тиск на Андріївку – DeepState
Останні новини
05:50
Премʼєр Великої Британії закликає посилити санкції проти Росії та підтримувати Україну
05:08
Трамп: Ми ведемо переговори з Україною і Росією
04:20
США скасовує тимчасовий захист для понад 300 тисяч венесуельців
03:00
Російські окупаційні війська посилюють тиск на Андріївку – DeepState
02:29
Операції з підривами ТЦК курують російські спецслужби – ЦПД
01:54
Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу вирушив до Вашингтона для зустрічі з Трампом
01:01
США висунули ультиматум щодо Панамського каналу
00:19
Кількість солдатів у німецькому війську торік зменшилась
23:48
Сотню співробітників USAID відправили у "відпустку", а Маск заявив, що агентству "час померти" – Reuters
23:26
У Грузії затримали кількох учасників протесту у Тбілісі, в тому числі лідерів опозиції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: