Трамп: Ми ведемо переговори з Україною і Росією

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація веде переговори з Україною, Росією та іншими сторонами.

Джерело: Трамп в коментарі журналістам пізно ввечері 2 лютого, передає RFE/RL

Пряма мова: "Ми мали справу з Україною та Росією. У нас заплановані зустрічі й розмови з різними сторонами, зокрема Україною та Росією. Думаю, дискусії йдуть добре".

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Деталі: За кілька годин до цього спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський "вже дав зрозуміти, що пом’якшить свою позицію щодо територій", – сказав Келлог. "І [правителю Росії Володимиру] Путіну також доведеться пом’якшити свої позиції".

"З часом ми проведемо дискусії з усіма, і, ймовірно, найближчим часом", – сказав Келлог. "І це добре для обох сторін", – додав він.

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