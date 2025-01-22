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Зеленський: Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії

Іван Д'яконовСереда, 22 січня 2025, 06:41
Зеленський: Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною РФ, навіть під тиском усіх союзників.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради

Деталі: Зеленський наголосив, що для України окуповані території завжди залишатимуться українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави.

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Пряма мова: "Хто б що не хотів. Нехай хоч усі союзники світу об’єднаються ‒ ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо. Для нас вони завжди залишатимуться окупованими територіями, поки ми туди не повернемося".

Деталі: Президент підкреслив, що діалог з Росією має відбуватися лише з позиції сили, оскільки будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України.

Пряма мова: "Путіна не можна суб'єктизувати в цих в цієї історії. Він порушив все. Він винен і має це усвідомити. Але його не зупинити, якщо розмовляти з ним на рівних – це програш для України".

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Деталі: Зеленський окремо зазначив, що завершення активної фази війни є головним пріоритетом для країни:

Пряма мова: "Ми повинні знайти всі можливості, щоб закінчити гарячу стадію війни. Це питання номер один. Перемовин може бути багато, але головне – зупинити активну фазу. Це номер один гарантії безпеки".

Передісторія:

  • Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що досягнення миру є пріоритетом для адміністрації президента Дональда Трампа, але цей процес буде складним і вимагатиме значних поступок з обох сторін.
  • Президент США Дональд Трамп закликав правителя Росії Володимира Путіна укласти угоду, щоб припинити війну в Україні. Трамп підкреслив, що продовження конфлікту руйнує Росію, завдаючи їй значних економічних і людських втрат.
  • Президент Франції Емманюель Макрон застеріг, що повномасштабна війна Росії проти України не закінчиться "завтра або післязавтра", попри обіцянки президента США Дональда Трампа.

Зеленськийвійнапереговори
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