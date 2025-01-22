Зеленський: Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною РФ, навіть під тиском усіх союзників.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради

Деталі: Зеленський наголосив, що для України окуповані території завжди залишатимуться українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави.

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Пряма мова: "Хто б що не хотів. Нехай хоч усі союзники світу об’єднаються ‒ ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо. Для нас вони завжди залишатимуться окупованими територіями, поки ми туди не повернемося".

Деталі: Президент підкреслив, що діалог з Росією має відбуватися лише з позиції сили, оскільки будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України.

Пряма мова: "Путіна не можна суб'єктизувати в цих в цієї історії. Він порушив все. Він винен і має це усвідомити. Але його не зупинити, якщо розмовляти з ним на рівних – це програш для України".

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Деталі: Зеленський окремо зазначив, що завершення активної фази війни є головним пріоритетом для країни:

Пряма мова: "Ми повинні знайти всі можливості, щоб закінчити гарячу стадію війни. Це питання номер один. Перемовин може бути багато, але головне – зупинити активну фазу. Це номер один гарантії безпеки".

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