Зеленський назвав 4 сторони, які хоче бачити на майбутніх переговорах

Президент Володимир Зеленський вважає, що в майбутніх переговорах щодо припинення війни мають брати участь Україна, США, Європа і Росія.

Джерело: Зеленський на пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві у суботу

Пряма мова: "Який буде майданчик щодо перемовин – я дуже сподіваюся, що буде Україна, Америка, Європа і рускіє. Я б дуже хотів, щоб європейський голос також був. Для нас це важливо, бо ми будемо членами Європейського Союзу.

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Але я не можу сьогодні чітко сказати, яка буде структура переговорного процесу, бо ми ще не маємо спільного плану".

Деталі: Президент наголосив, що "виключити Україну неможливо з будь-якого переговорного майданчика, або цей переговорний майданчик не буде мати реальний результат, а буде мати тільки результати політичні", які ніяк не пов'язані з безпекою і закінченням війни.

Водночас Зеленський зазначив, що "контакти можуть бути в різних форматах".

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"Формати залежать від того, який буде план щодо закінчення війни. Я дуже серйозно налаштований, що американська сторона, європейська сторона – всі хочуть вийти з ситуацією успіху, а успіх для всіх – це мир", – сказав він.

"Перед тією чи іншою зустріччю повинен бути на папері формат, як ми зможемо досягти справедливого миру. Я думаю, ми сьогодні повинні сфокусуватися саме на цьому", – підкреслив президент.

Що передувало: На початку грудня Зеленський заявляв, що у можливих переговорах з РФ після відповідного зміцнення позицій України мають брати участь представники ЄС і НАТО.

2 січня він заявив, що будь-які гарантії безпеки для України повинні передбачати участь США, аби бути дієвими.

24 січня лідер РФ Володимир Путін заявив про бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб "обговорити питання, які становлять інтерес для Москви і Вашингтона".