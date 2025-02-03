Суд відпустив мера Ірпеня Маркушина під домашній арешт

Київський апеляційний суд частково задовільнив апеляцію щодо запобіжного заходу міському голові Ірпеня Олександру Маркушину: чиновника відправили під цілодобовий домашній арешт.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Деталі: Сторона захисту подала апеляцію на рішення Печерського суду щодо арешту. Першими слухали адвокатів Олександра Маркушина, яких у нього три.

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"Слідча суддя не врахувала процедуру підозри: він не набував статусу підозрюваного, його майновий стан не оцінили. Держприкордонслужба і нині дозволяє виїжджати батькам-одинакам. Першопричина була привезти дрони, а потім привітати сина з днем народження. Ніякої шкоди він не зробив", – пояснив захисник Ілля Воробйов.

Також на засідання прийшли військові, представники громади, громадські діячі, які висловили гтовність взяти Маркушина на поруки. Серед них, нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, бізнесмен Гарік Корогодський.

Інший захисник перелічив державні відзнаки Маркушина, що він під час вторгнення той завжди був в Ірпені, коли біля міста були росіяни, тому "втекти він не може".

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Сторона обвинувачення наполягала, що підозра обґрунтована, а Маркушин сам себе переправив через кордон.

Сам Маркушин розповів, що з вересня 2022-го його діти живуть в Україні: старший син із колишньою дружиною, а чотирирічний Марк живе з ним.

"За тиждень, поки я в СІЗО, мене ніхто не допитав. Ще до обрання запобіжного я здав закордонний паспорт, я не збираюсь втікати. На початку вторгнення я захищав місто, поки ці прокурори, ДБР захищали кордони Львова", – сказав Маркушин.

Сторона захисту також планує подавати апеляцію на рішення про відсторонення з посади.

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