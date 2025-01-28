Мера Ірпеня відсторонили від посади на 2 місяці

Печерський райсуд Києва відсторонив Олександра Маркушина від посади мера Ірпеня до 22 березня.

Джерело: Юридична компанія Міллер, яка захищає політика, та Маркушин у Facebook

Дослівно Міллер: "Слідча суддя Світлана Гречана відсторонила нашого клієнта до 22 березня 2025 року, погрожуючи адвокатам "бідою" за їхню активну позицію у залі суду".

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Деталі: Захисники зазначили, що засідання тривало з 11:00 до 23:00 27 січня, а суддя "проігнорувала процедурні вимоги та права учасників".

У Міллер додали, що оскаржать рішення Печерського суду в апеляції і не залишать "без уваги дії судді, які порушують фундаментальні права нашого клієнта".

Зокрема, захисники повідомили, що готують скаргу на суддю до Вищої ради правосуддя, а також звернення до Європейського суду з прав людини через порушення права на справедливий суд.

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Сам Маркушин назвав дії Гречаної злочином і репресіями.

"Я, звісно, чув про продажних суддів, але вже вдруге став свідком цього злочину і можу впевнено заявити – вони існують!... Це вже не просто особиста атака на мене – це репресія місцевого самоврядування, яка відкрито та безсоромно набирає обертів прямо на наших очах", – написав Маркушин.

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