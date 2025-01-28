Мера Ірпеня відсторонили від посади на 2 місяці
Печерський райсуд Києва відсторонив Олександра Маркушина від посади мера Ірпеня до 22 березня.
Джерело: Юридична компанія Міллер, яка захищає політика, та Маркушин у Facebook
Дослівно Міллер: "Слідча суддя Світлана Гречана відсторонила нашого клієнта до 22 березня 2025 року, погрожуючи адвокатам "бідою" за їхню активну позицію у залі суду".
Деталі: Захисники зазначили, що засідання тривало з 11:00 до 23:00 27 січня, а суддя "проігнорувала процедурні вимоги та права учасників".
У Міллер додали, що оскаржать рішення Печерського суду в апеляції і не залишать "без уваги дії судді, які порушують фундаментальні права нашого клієнта".
Зокрема, захисники повідомили, що готують скаргу на суддю до Вищої ради правосуддя, а також звернення до Європейського суду з прав людини через порушення права на справедливий суд.
Сам Маркушин назвав дії Гречаної злочином і репресіями.
"Я, звісно, чув про продажних суддів, але вже вдруге став свідком цього злочину і можу впевнено заявити – вони існують!... Це вже не просто особиста атака на мене – це репресія місцевого самоврядування, яка відкрито та безсоромно набирає обертів прямо на наших очах", – написав Маркушин.
Передісторія:
- 24 січня Печерський суд Києва обрав меру Ірпеня Олександру Маркушину запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у сумі 30 млн гривень.
- Чиновника звинувачують у тому, що він виїжджав за кордон з 24 по 30 серпня 2022 року не по допомогу військовим, а щоб побачити свого сина. Маркушин є єдиним опікуном дитини, оскільки його дружина померла.
- Мер Ірпеня заявив, що справа проти нього є розправою його попередника – забудовника Володимира Карплюка.