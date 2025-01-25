Мер Ірпеня звинуватив свого попередника у розправі

Мер Ірпеня Олександр Маркушин, якого 24 січня арештував суд, заявив, що справа проти нього відкрита в інтересах колишнього мера Ірпеня, забудовника Володимира Карплюка.

Джерело: Маркушин у Facebook

Пряма мова: "Вчора ми побачили перший в Україні прецедент, як за командою зверху прямо під час засідання, судді дається вказівка винести незаконне рішення у купленій справі та усунути чинного мера на користь замовника. І тремтячими руками суддя Печерського суду Гречана Світлана Іванівна покірно виконала цей злочин на ваших очах.

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Чому так брудно порушено закон? Вся справа в сесії, яка була призначена на 30 січня і розбивала останні шанси Карплюка (ексмера Ірпеня Володимира Карплюка – ред.) зробити законними його ринок на заплаві, ЖК River Port, та ін. Тому прокурори справу клепали швидко, з грубими порушеннями, навіть не встигли мене допитати".

Деталі: Маркушин запитує, чи "тепер всі забудовники можуть занести декілька сотень тисяч доларів за те, щоб посадити міського голову, наприклад, Києва, Львова, Дніпра, Бучі.. за його спиною захопити владу в місті і ухвалювати незаконні рішення, які мер заважав приймати?".

Пряма мова: "Я був впевнений, що правосуддя моєї держави, яку ми захищали в Ірпені під час бойових дій, має мене захистити. А виявилось, що правосуддя України захищає тих, хто дає йому хабар і обирає закритими очима найвищу міру запобіжного заходу – два місяці у СІЗО – для батька-одинака, лишаючи 4-річного сина, який втратив маму, тепер ще і без тата.

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Альтернативою обрали заставу у понад 30 мільйонів гривень, щоб точно не було шансів вийти. Суму, що у рази перевищує застави у справах топ-корупціонерів, втікачів за кордон і розкрадачів бюджету".

Деталі: Мер зазначив, що в суботу мешканці виходять на центральну площу "протистояти рейдерському захопленню Ірпеня, а головне – показати депутатам "Нових облич", що вони чисте зло в Ірпінській громаді".

Він додав, що в понеділок буде подано апеляцію на рішення суду про обрання йому запобіжного заходу.

"Кожне безпідставне звинувачення, наклепи карплюківських свідків Пащинського, Кравчука, Негреши і самого Карплюка – усе розбите адвокатами", – написав Маркушин.

Що передувало: 24 січня Печерський суд Києва відправив під варту до 22 березня Олександра Маркушина, міського голову міста Ірпінь, що під Києвом. Альтернативою може бути внесення застави у сумі 30 млн гривень.

Маркушина звинувачують у тому, що він виїхав за кордон з 24 по 30 серпня 2022 року не по допомогу військовим, а побачити свого сина. Маркушин є єдиним опікуном дитини, оскільки його дружина померла.