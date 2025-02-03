Комітет захисту журналістів: Українська влада повинна поважати конфіденційність джерел незалежних ЗМІ

Американська неурядова організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) стурбована тим фактом, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу після публікації незалежного видання "Українська правда".

Джерело: заява на сайті CPJ

Деталі: Комітет нагадує, що 28 січня СБУ порушила кримінальну справу щодо "розголошення державної таємниці" після того, як "Українська правда" опублікувала заяву голови військової розвідки України Кирила Буданова на закритому засіданні парламенту.

Реклама:

За словами неназваного джерела, на яке посилається видання, Буданов заявив, що "якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України". Пізніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростувало цю заяву.

Пряма мова координаторки програм CPJ у Європі та Центральній Азії Гульнози Саїд: "CPJ стурбована відкриттям в Україні кримінальної справи за "розголошення державної таємниці" на підставі публікації "Української правди". Українська влада повинна взяти на себе зобов'язання поважати конфіденційність джерел і утримуватися від тиску на незалежну журналістику".

Більше деталей: Комітету не вдалося з'ясувати, чи відкрила СБУ справу проти конкретних осіб, але він зауважив, що за розголошення державної таємниці передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

РЕКЛАМА:

Комітет захисту журналістів звернувся за коментарями до СБУ та Головного управління розвідки, але наразі не отримав жодних відповідей.

CPJ нагадав, що в жовтні 2024 року "Українська правда" опублікувала заяву про те, що зазнає "тривалого та системного тиску" з боку Офісу президента.

У заяві CPJ також повідомляється, що в грудні 2024 року Комітет надіслав листа Зеленському з проханням забезпечити, щоб журналісти та ЗМІ могли вільно працювати в Україні і щоб людям, відповідальним за залякування журналістів, не вдалося уникнути покарання. Станом на лютий 2025 року лист залишається без відповіді.

Довідково: Американська незалежна, неурядова організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) зі штаб-квартирою в Нью-Йорку має кореспондентів по всьому світу. CPJ виступає за свободу преси та захищає права журналістів.

Американський журнал Journalism Review назвав організацію "Червоним Хрестом журналістики". З кінця 1980-х років CPJ публікує щорічний перепис журналістів, вбитих або ув'язнених у зв'язку з їхньою роботою.

Що передувало: Після виходу матеріалу "Української правди", де згадувалися слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді, слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за статтею про розголошення відомостей, які становлять державну таємницю.

Головна редакторка "Української правди" прокоментувала цю інформацію. "Ми діємо в межах закону та суворо дотримуємось професійних стандартів журналістики. УП, як і завжди, стоїть на захисті своїх джерел інформації, що гарантується чинним законодавством України та міжнародними нормами права. Свобода слова та доступ громадян до інформації є ключовими цінностями демократичного суспільства. "Українська правда" залишається вірною своїм принципам, і надалі, продовжить доброчесно та відповідально виконувати свою роботу", - заявила вона.

Передісторія: