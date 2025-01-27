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В ГУР заперечують, що Буданов говорив про небезпеку для існування України

Олександр ШумілінПонеділок, 27 січня 2025, 15:21
В ГУР заперечують, що Буданов говорив про небезпеку для існування України
Фото: УП

В Головному управлінні розвідки України заперечили, що їхній керівник Кирило Буданов на закритій зустрічі у Верховній Раді говорив, що якщо до літа не буде "серйозних переговорів", то можуть запуститись небезпечні процеси для існування України.

Джерело: повідомлення ГУР

Дослівно: "Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертає увагу медіа та громадськості, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності".

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Деталі: У відомстві вказали, що щодо питань захисту у війні окремі політичні діячі, "на жаль, можуть перекручувати (інформацію - ред.) у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів".

"Наголошуємо - поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах", - йдеться у повідомленні.

Передісторія:

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  • У статті "Трамп, війна, вибори. Що визначатиме новий політсезон в Україні", яка вийшла на Українській правді у понеділок, йшлося про те, що на закритій зустрічі керівників парламентський фракцій та представників військового командування очільник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов зазначив, що за відсутності до літа серйозних переговорів щодо закінчення війни можуть запуститись небезпечні для України процеси.
  • Про це УП розповів один із учасників зустрічі на умовах анонімності: "…Найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України…".

UPD: В Головному управлінні розвідки України після виходу матеріалу заперечили, що їхній керівник Кирило Буданов на закритій зустрічі у Верховній Раді говорив, що якщо до літа не буде "серйозних переговорів", то можуть запуститись небезпечні процеси для існування України.

ГУРвійна
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