Слова Буданова і розголошення держтаємниці: СБУ відкрила кримінальне провадження
Після виходу матеріалу "Української правди", де згадувалися слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді, слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за статтею про розголошення відомостей, які становлять державну таємницю.
Джерело: СБУ в коментарі "Українській правді", головна редакторка УП Севгіль Мусаєва
Деталі: Як наголошують у пресслужбі СБУ, відповідне провадження, відкрите 28 січня, стосується осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час проведення закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України.
"Досудове розслідування триває і здійснюється за ч.2 ст.328 Кримінального Кодексу України", – зазначили в спецслужбі.
Головна редакторка "Української правди" прокоментувала цю інформацію.
Пряма мова Мусаєвої: "Ми діємо в межах закону та суворо дотримуємось професійних стандартів журналістики. УП, як і завжди, стоїть на захисті своїх джерел інформації, що гарантується чинним законодавством України та міжнародними нормами права. Свобода слова та доступ громадян до інформації є ключовими цінностями демократичного суспільства. "Українська правда" залишається вірною своїм принципам, і надалі, продовжить доброчесно та відповідально виконувати свою роботу".
Передісторія:
- У статті "Трамп, війна, вибори. Що визначатиме новий політсезон в Україні", яка вийшла на "Українській правді" 27 січня, йшлося про те, що на закритій зустрічі керівників парламентський фракцій та представників військового командування очільник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов зазначив, що за відсутності до літа серйозних переговорів щодо закінчення війни можуть запуститись небезпечні для України процеси.
- Про це УП розповів один із учасників зустрічі на умовах анонімності: "…Найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України…".
- В Головному управлінні розвідки України після виходу матеріалу заперечили, що їхній керівник Кирило Буданов на закритій зустрічі у Верховній Раді говорив про загрози для існування України.