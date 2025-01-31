Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Слова Буданова і розголошення держтаємниці: СБУ відкрила кримінальне провадження

Українська правда, Валентина РоманенкоП'ятниця, 31 січня 2025, 17:00
Слова Буданова і розголошення держтаємниці: СБУ відкрила кримінальне провадження
фото - "Радіо Свобода"

Після виходу матеріалу "Української правди", де згадувалися слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді, слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за статтею про розголошення відомостей, які становлять державну таємницю.

Джерело: СБУ в коментарі "Українській правді", головна редакторка УП Севгіль Мусаєва

Деталі: Як наголошують у пресслужбі СБУ, відповідне провадження, відкрите 28 січня, стосується осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час проведення закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України.

Реклама:

"Досудове розслідування триває і здійснюється за ч.2 ст.328 Кримінального Кодексу України", – зазначили в спецслужбі.

Головна редакторка "Української правди" прокоментувала цю інформацію.

Пряма мова Мусаєвої: "Ми діємо в межах закону та суворо дотримуємось  професійних стандартів журналістики. УП, як і завжди, стоїть на захисті  своїх джерел інформації, що гарантується чинним законодавством України та міжнародними нормами права. Свобода слова  та доступ громадян до інформації є ключовими цінностями демократичного суспільства.  "Українська правда" залишається вірною своїм принципам, і надалі, продовжить доброчесно та відповідально виконувати свою роботу".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • У статті "Трамп, війна, вибори. Що визначатиме новий політсезон в Україні", яка вийшла на "Українській правді" 27 січня, йшлося про те, що на закритій зустрічі керівників парламентський фракцій та представників військового командування очільник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов зазначив, що за відсутності до літа серйозних переговорів щодо закінчення війни можуть запуститись небезпечні для України процеси.
  • Про це УП розповів один із учасників зустрічі на умовах анонімності: "…Найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України…".
  • В Головному управлінні розвідки України після виходу матеріалу заперечили, що їхній керівник Кирило Буданов на закритій зустрічі у Верховній Раді говорив про загрози для існування України.

БудановвійнаСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Слова Буданова і розголошення держтаємниці: СБУ відкрила кримінальне провадження
Неякісне планування, витоки інформації: Міноборони назвало причини звільнення Безрукової
Звільнили мера Острога, який п'яним співав російські пісні у День пам'яті захисників України
Міноборони повідомило, хто фактично керуватиме Агенцією оборонних закупівель
Потураєв: Порошенку можуть скоротити відсторонення від засідань Ради з огляду на позицію Європи
Безрукова попросила Зеленського втрутитися в конфлікт довкола АОЗ
Усі новини...
Буданов
Буданов попередив про загрозу для існування України, якщо не буде переговорів – джерело
Цьогоріч КНДР передасть росіянам щонайменше 150 балістичних ракет та артилерію – Буданов
Буданов розповів свої прогнози на 2025 рік: Оптимістичніші, ніж минулоріч
Останні новини
18:14
Росіяни знову взяли під контроль Новомлинськ на Харківщині – DeepState
18:14
Ухилення від сплати податків на 5 мільйонів: підприємець з Київщини отримав підозру
18:04
Лідер Литви про інцидент з кабелями: ЄС має взяти на себе більшу відповідальність за Балтійське море
17:55
CNN: Трамп відрядив посланця до нелегітимного президента Венесуели
17:55
У січні Україна отримала $3,8 мільярда: більшість грошей - кредит під активи РФ
17:49
Реформа МСЕК: як підтвердити наявність інвалідності до повторного огляду
17:31
17-річний українець Лавренюк виграв бронзу чемпіонату Європи зі скелетону серед юніорів
17:28
фотоМіноборони дозволило ЗСУ використовувати "Громило"
17:28
У Молдові мер Кишинева та ексгенпрокурор Стояногло об'єдналися в політичний блок
17:20
Французька ШІ-модель Lucie пропрацювала менш ніж три дні і виявилася провальною
Усі новини...
Реклама:
Реклама: