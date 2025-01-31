Слова Буданова і розголошення держтаємниці: СБУ відкрила кримінальне провадження

Після виходу матеріалу "Української правди", де згадувалися слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді, слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за статтею про розголошення відомостей, які становлять державну таємницю.

Джерело: СБУ в коментарі "Українській правді", головна редакторка УП Севгіль Мусаєва

Деталі: Як наголошують у пресслужбі СБУ, відповідне провадження, відкрите 28 січня, стосується осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час проведення закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України.

Реклама:

"Досудове розслідування триває і здійснюється за ч.2 ст.328 Кримінального Кодексу України", – зазначили в спецслужбі.

Головна редакторка "Української правди" прокоментувала цю інформацію.

Пряма мова Мусаєвої: "Ми діємо в межах закону та суворо дотримуємось професійних стандартів журналістики. УП, як і завжди, стоїть на захисті своїх джерел інформації, що гарантується чинним законодавством України та міжнародними нормами права. Свобода слова та доступ громадян до інформації є ключовими цінностями демократичного суспільства. "Українська правда" залишається вірною своїм принципам, і надалі, продовжить доброчесно та відповідально виконувати свою роботу".

РЕКЛАМА:

Передісторія: