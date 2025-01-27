Буданов попередив про загрозу для існування України, якщо не буде переговорів – джерело

На закритій зустрічі керівників парламентський фракцій та представників військового командування очільник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов зазначив, що за відсутності до літа серйозних переговорів щодо закінчення війни можуть запуститись небезпечні для України процеси.

Джерело: стаття УП "Трамп, війна, вибори. Що визначатиме новий політсезон в Україні"

Деталі: За даними "Української правди", нещодавно в парламенті відбулася закрита зустріч керівництва ВР і фракцій з представниками командування Сил оборони. Парламентарі хотіли послухати про реальний стан справ у війні.

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Один із учасників зустрічі на умовах анонімності поділився своїми враженнями з журналістом УП.

Пряма мова: "Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України…

Всі так перезирнулись і замовкли. Мабуть, треба, щоб все вийшло".

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Детальніше про теми, які будуть визначальними для України в новому політичному сезоні, читайте в матеріалі на сайті "Української правди".

Оновлено: В Головному управлінні розвідки України заперечили, що їхній керівник Кирило Буданов на закритій зустрічі у Верховній Раді говорив, що якщо до літа не буде "серйозних переговорів", то можуть запуститись небезпечні процеси для існування України.