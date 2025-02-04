Знизивши темп просування в Україні, росіяни продовжують зазнавати значних втрат – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що, незважаючи на просування росіян в Україні, їхні темпи сповільнилися, при цьому втрати окупантів залишаються такими ж високими.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська продовжували зазнавати великих втрат у січні 2025 року, незважаючи на повільніший темп просування порівняно з попередніми місяцями наприкінці 2024 року.

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Міністерство оборони України повідомило 3 лютого, що в січні 2025 року російські війська зазнали 48 240 втрат – понад три російські мотострілецькі дивізії – що робить січень другим за кількістю втрат місяцем після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

За геолокаційними даними ISW, російські війська просунулися в січні на 498 квадратних кілометрів в Україні та Курській області, або приблизно на 16,1 квадратних кілометрів за день.

Наявні дані свідчать про те, що російські війська зазнали приблизно 96 втрат на квадратний кілометр захопленої території.

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Міністерство оборони України повідомило, що російські війська зазнали 48 670 втрат у грудні 2024 року – це найвищий місячний показник втрат з початку повномасштабного вторгнення Росії – а за оцінками ISW, російські війська здобули загалом 593 квадратних кілометри в грудні 2024 року.

Дослівно ISW: "Зменшення захопленої території приблизно на 100 квадратних кілометрів у період з грудня 2024 року по січень 2025 року в поєднанні з аналогічним щомісячним рівнем втрат вказує на те, що російські війська несуть такі ж високі втрати, незважаючи на менший територіальний прогрес у найближчій перспективі".

Деталі: Раніше ISW вже відзначав, що просування російських військ сповільнилося з листопада 2024 року по грудень 2024 року.

Дослівно: "За попередньою оцінкою ISW, російське військове командування, ймовірно, зазнало рекордних втрат особового складу з вересня 2024 року по листопад 2024 року, щоб сприяти більшому територіальному захопленню, але залишається незрозумілим, чи буде російське військове командування готове до таких втрат, якщо темпи просування російських військ продовжуватимуть знижуватися в міру того, як російські війська будуть просуватися до населених пунктів, які краще обороняються, таких як Покровськ".

Ключові висновки ISW за 3 лютого: