Фітнес-тренера, який ображав військових і плюнув у ветерана, засудили до 6 років ув’язнення

Полтавського фітнес-тренера та блогера Романа Заволоку, який систематично ображав представників військкомату й публічно принизив ветерана війни, засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури колишнього фітнес-тренера з Полтави визнано винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, умисному заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцю, виготовленні та поширенні матеріалів, що містять образи честі й гідності військовослужбовців, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 435-1, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Реклама:

Засудженому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна".

Деталі: Доведено, що влітку 2023 року чоловік неодноразово провокував конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування у Полтаві, ображав військових нецензурною лексикою та знімав ці сцени на відео. Згодом він публікував ці ролики у соцмережах із принизливими коментарями та заперечував факт російської агресії.

Крім того, 29 серпня 2023 року під час перевірки документів поліцейськими Заволока поводився агресивно, не реагував на вимоги припинити протиправні дії, а при затриманні чинив опір та наніс тілесні ушкодження правоохоронцю.

РЕКЛАМА:

Відповідно до висновку медичного освідування, на момент інциденту він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Свою вину засуджений не визнав. До набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою.

Нагадаємо: