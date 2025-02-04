Фітнес-тренера, який ображав військових і плюнув у ветерана, засудили до 6 років ув’язнення
Полтавського фітнес-тренера та блогера Романа Заволоку, який систематично ображав представників військкомату й публічно принизив ветерана війни, засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Дослівно: "За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури колишнього фітнес-тренера з Полтави визнано винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, умисному заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцю, виготовленні та поширенні матеріалів, що містять образи честі й гідності військовослужбовців, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 435-1, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).
Засудженому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна".
Деталі: Доведено, що влітку 2023 року чоловік неодноразово провокував конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування у Полтаві, ображав військових нецензурною лексикою та знімав ці сцени на відео. Згодом він публікував ці ролики у соцмережах із принизливими коментарями та заперечував факт російської агресії.
Крім того, 29 серпня 2023 року під час перевірки документів поліцейськими Заволока поводився агресивно, не реагував на вимоги припинити протиправні дії, а при затриманні чинив опір та наніс тілесні ушкодження правоохоронцю.
Відповідно до висновку медичного освідування, на момент інциденту він перебував у стані наркотичного сп’яніння.
Свою вину засуджений не визнав. До набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою.
Нагадаємо:
- 26 серпня 2023 року Заволока зі своїм товаришем кепкували із тремтячих рук військового Олександра Мацька, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока сказав військовому "Ти придурок, сам попався на крючок".
- Мацько пішов добровольцем на війну у 2016 році. Рік тому на Харківському напрямку бронемашина воїна підірвалася на міні. Він отримав важку контузію і різні травми: опіки та ушкодження ніг. Весь цей час Мацько проходив реабілітацію й отримав другу групу інвалідності. Після цього його взяли на службу у військкомат.
- Блогер сам опублікував відео своєї поведінки із представниками військкомату, де у кінці він плює у військового та відходить.
- 29 серпня правоохоронці затримали Заволоку у центрі Полтави. Блогер ймовірно чинив опір і, судячи зі знімків із місця затримання, отримав травми.