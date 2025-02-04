Зеленський: Я готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, якщо це буде єдиний варіант

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним, якщо це буде єдина схема для принесення миру українцям.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану

Пряма мова: "Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми зможемо досягти миру для українців та не втрачати людей – звісно ми підемо на це".

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Деталі: Також Зеленський наголосив, що його особисте ставлення до очільника РФ у цьому випадку не має значення: "я вважаю його ворогом. І, якщо чесно, думаю, що і він мене вважає ворогом".

Глава держави також зазначив, що зараз Україна не може повернути всі території, і "не може втрачати мільйони людей заради результату, який може й не настати". Він додав, що країна не може "порушити присягу, яку давали тим, хто віддав своє життя заради країни у цій війні". Також не можна порушувати Конституцію та визнавати окуповані території російськими.

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