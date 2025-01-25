Зеленський про заборону на переговори з Путіним: Я лідер перемовин, а всім іншим заборонив

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів із російським правителем Володимиром Путіним, щоб зупинити сепаратизм, оскільки росіяни намагалися тиснути на Україну через "багато різних коридорів", які Україна не могла контролювати.

Джерело: Зеленський на пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві у суботу

Пряма мова: "Щодо того, чи можемо ми розмовляти, чи не можемо (з Путіним – ред.). Рішення Ради нацбезпеки і оборони, чому я підписував цей указ? Тому що Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом з сепаратистами, з представниками інших держав щодо впливу на Україну, на нашу незалежність, на мене безпосередньо. Було багато переговорних процесів, багато тіньових політичних коридорів.

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Я це швидко зупинив, просто зупинив сепаратизм у нашій державі тим, що я заборонив будь-кому, будь-яким політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною, з прихильниками Путіна упродовж війни.

Це було, коли їхні (російські – ред.) війська були тут, у київському регіоні. І вони це робили, вони пробували тиснути через багато різних коридорів, і депутатський корпус, наших громадян, і депутатський корпус наших європейських колег, і США. Було багато різних переговорних майданчиків. Я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати. Тому я прийняв абсолютно справедливе рішення. Я президент України, я лідер тих чи інших перемовин, і всім іншим я заборонив".

Деталі: Зеленський зазначив, що Путіну "це не подобається, бо каналів у нього було багато".

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"Є канали, про які всі знають, тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших військових (імовірно, президент має на увазі Віктора Медведчука – ред.), а також вони використовували інші канали. Навіть в наших деяких інституціях, про які я публічно ще не готовий говорити. Тому і рішення було таке", – сказав він.

Що передувало: 4 жовтня 2022 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість вести переговори з лідером РФ Володимиром Путіним.

У тексті йшлося, що РНБО вирішила "констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації В.Путіним". Там не уточнювалося, кому саме заборонено вести відповідні переговори.

Росіяни неодноразово критикували це рішення й вимагали його переглянути. Зокрема, 24 січня 2025 року Путін заявив про бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб "обговорити питання, які становлять інтерес для Москви і Вашингтона". У контексті можливості переговорів про завершення війни правитель РФ також нагадав указ Зеленського про заборону переговорів із РФ. Путін заявив, що міжнародні партнери, які спонсорують Україну, повинні, мовляв, змусити Зеленського скасувати свій указ.