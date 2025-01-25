Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про заборону на переговори з Путіним: Я лідер перемовин, а всім іншим заборонив

Катерина ТищенкоСубота, 25 січня 2025, 17:51
Зеленський про заборону на переговори з Путіним: Я лідер перемовин, а всім іншим заборонив
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів із російським правителем Володимиром Путіним, щоб зупинити сепаратизм, оскільки росіяни намагалися тиснути на Україну через "багато різних коридорів", які Україна не могла контролювати.

Джерело: Зеленський на пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві у суботу

Пряма мова: "Щодо того, чи можемо ми розмовляти, чи не можемо (з Путіним – ред.). Рішення Ради нацбезпеки і оборони, чому я підписував цей указ? Тому що Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом з сепаратистами, з представниками інших держав щодо впливу на Україну, на нашу незалежність, на мене безпосередньо. Було багато переговорних процесів, багато тіньових політичних коридорів.

Реклама:

Я це швидко зупинив, просто зупинив сепаратизм у нашій державі тим, що я заборонив будь-кому, будь-яким політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною, з прихильниками Путіна упродовж війни.

Це було, коли їхні (російські – ред.) війська були тут, у київському регіоні. І вони це робили, вони пробували тиснути через багато різних коридорів, і депутатський корпус, наших громадян, і депутатський корпус наших європейських колег, і США. Було багато різних переговорних майданчиків. Я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати. Тому я прийняв абсолютно справедливе рішення. Я президент України, я лідер тих чи інших перемовин, і всім іншим я заборонив".

Деталі: Зеленський зазначив, що Путіну "це не подобається, бо каналів у нього було багато".

РЕКЛАМА:

"Є канали, про які всі знають, тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших військових (імовірно, президент має на увазі Віктора Медведчука – ред.), а також вони використовували інші канали. Навіть в наших деяких інституціях, про які я публічно ще не готовий говорити. Тому і рішення було таке", – сказав він.

Що передувало: 4 жовтня 2022 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість вести переговори з лідером РФ Володимиром Путіним.

У тексті йшлося, що РНБО вирішила "констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації В.Путіним". Там не уточнювалося, кому саме заборонено вести відповідні переговори.

Росіяни неодноразово критикували це рішення й вимагали його переглянути. Зокрема, 24 січня 2025 року Путін заявив про бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб "обговорити питання, які становлять інтерес для Москви і Вашингтона". У контексті можливості переговорів про завершення війни правитель РФ також нагадав указ Зеленського про заборону переговорів із РФ. Путін заявив, що міжнародні партнери, які спонсорують Україну, повинні, мовляв, змусити Зеленського скасувати свій указ.

ЗеленськийпереговориПутінсепаратизм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ISW проаналізував, які цілі переслідує Росія захопленням Великої Новосілки на Донеччині
"Вибори" в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка
Колумбія не прийняла депортаційні рейси з США, Трамп запровадив жорсткі заходи у відповідь
Лукашенку малюють на "виборах" понад 87%
ЗМІ: Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа
USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти – ЗМІ
Усі новини...
У Харкові – вже 4 прильоти за день, 3 постраждалих
АОЗ заявила, що далі працює під керівництвом Безрукової
Зеленський: Військова допомога Україні з боку США не зупинена
Зеленський назвав 4 сторони, які хоче бачити на майбутніх переговорах
Останні новини
06:50
Білий дім: Колумбія погодилася приймати депортованих мігрантів зі США
06:30
У Росії заявили про атаку понад 30 дронів на п’ять областей
06:04
Наступ на Торецькому напрямку може свідчити про зміну пріоритетів Росії – ISW
05:06
Трамп і прем'єр Британії провели телефонну розмову
04:08
ISW проаналізував, які цілі переслідує Росія захопленням Великої Новосілки на Донеччині
03:04
На Київщині працювала ППО по російських дронах
02:50
фотоЧерез ворожу атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка – ЗМІ
02:26
ОновленоНа Івано-Франківщині пролунали вибухи – ЗМІ
02:08
"Вибори" в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка
01:40
Ворог просунувся в Торецьку і ще біля двох населених пунктів на Донеччині – DeepState
Усі новини...
Реклама:
Реклама: