Росіяни намагаються закріпитися на правому березі річки Оскіл на Харківщині – DeepState

Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська продовжують спроби форсування річки Оскіл у Харківській області.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними DeepState, російські війська змогли створити невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл поблизу села Тополі. Спроби перетнути водну перешкоду ворог здійснював неодноразово, починаючи з середини січня, а активна розвідка місцевості розпочалася ще в минулому місяці.

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Аналітики повідомляють, що ворог зайняв позиції на міловій горі південніше села Тополі, форсувавши річку.

Дослівно: "[Росіяни] також намагалися створити плацдарм між Кам’янкою і Тополями, але безуспішно. Вони не змогли закріпитися і розвинути свій успіх, тож ця спроба поки що залишається лише тривожним сигналом перед можливими майбутніми атаками противника".

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