Росіяни намагаються закріпитися на правому березі річки Оскіл на Харківщині – DeepState
Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська продовжують спроби форсування річки Оскіл у Харківській області.
Джерело: DeepState
Деталі: За даними DeepState, російські війська змогли створити невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл поблизу села Тополі. Спроби перетнути водну перешкоду ворог здійснював неодноразово, починаючи з середини січня, а активна розвідка місцевості розпочалася ще в минулому місяці.
Аналітики повідомляють, що ворог зайняв позиції на міловій горі південніше села Тополі, форсувавши річку.
Дослівно: "[Росіяни] також намагалися створити плацдарм між Кам’янкою і Тополями, але безуспішно. Вони не змогли закріпитися і розвинути свій успіх, тож ця спроба поки що залишається лише тривожним сигналом перед можливими майбутніми атаками противника".
Передісторія:
- 23 жовтня 2024 року голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в телемарафоні повідомив, що росіяни постійно б’ють по переправах через річку Оскіл, через це на лівому березі Куп’янська на Харківщині ускладнене відновлення критичної інфраструктури та евакуація.
- 3 грудня 2024 року у Генштабі та ОСУВ "Хортиця" повідомили, що армія РФ намагалася захопити й утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл в районі села Новомлинськ Харківської області, однак українські захисники вибили ворога.
- 1 лютого експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що російські окупанти готуються до оточення Куп'янська і форсування річки Оскіл, а також продовжують "повзуче просування" на догоду правителю Росії Володимиру Путіну, який не збирається закінчувати війну.