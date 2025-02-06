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Росіяни намагаються закріпитися на правому березі річки Оскіл на Харківщині – DeepState

Іван Д'яконовЧетвер, 6 лютого 2025, 02:07
Росіяни намагаються закріпитися на правому березі річки Оскіл на Харківщині – DeepState
Мапа: DeepState

Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська продовжують спроби форсування річки Оскіл у Харківській області. 

Джерело: DeepState

Деталі: За даними DeepState, російські війська змогли створити невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл поблизу села Тополі. Спроби перетнути водну перешкоду ворог здійснював неодноразово, починаючи з середини січня, а активна розвідка місцевості розпочалася ще в минулому місяці.

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Аналітики повідомляють, що ворог зайняв позиції на міловій горі південніше села Тополі, форсувавши річку.

Дослівно: "[Росіяни] також намагалися створити плацдарм між Кам’янкою і Тополями, але безуспішно. Вони не змогли закріпитися і розвинути свій успіх, тож ця спроба поки що залишається лише тривожним сигналом перед можливими майбутніми атаками противника".

Передісторія: 

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  • 23 жовтня 2024 року голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в телемарафоні повідомив, що росіяни постійно б’ють по переправах через річку Оскіл, через це на лівому березі Куп’янська на Харківщині ускладнене відновлення критичної інфраструктури та евакуація.
  • 3 грудня 2024 року у Генштабі та ОСУВ "Хортиця" повідомили, що армія РФ намагалася захопити й утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл в районі села Новомлинськ Харківської області, однак українські захисники вибили ворога.
  • 1 лютого експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що російські окупанти готуються до оточення Куп'янська і форсування річки Оскіл, а також продовжують "повзуче просування" на догоду правителю Росії Володимиру Путіну, який не збирається закінчувати війну.

Харківська областьвійна
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