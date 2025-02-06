Reuters: Точність ракет КНДР останніми місяцями значно зросла після "тренувань" на полі бою
Північнокорейські ракети, випущені РФ по Україні, з грудня стали точнішими, ймовірно, через те, що КНДР використовує війну для вдосконалення своєї зброї.
Джерело: Reuters з посиланням на два високопоставлених українських джерела
Деталі: За словами співрозмовника агентства, у той час, коли зв’язки Москви з Пхеньяном, продовжують розвиватися і викликають тривогу від Вашингтона до Сеула, підвищення точності північнокорейської зброї до 50-100 метрів від наміченої цілі свідчить про те, що Північна Корея успішно використовує поле бою для випробування своїх ракетних технологій.
Як проінформувало Reuters військове джерело, яке побажало залишитись анонімним, за останні кілька тижнів більш ніж 20 балістичних ракет КНДР, які влучили по території України, стали точнішими.
Журналісти анонімно поспілкувались з українським урядовцем, який знайомий з питанням ударів північнокорейських ракет – він також підтвердив інформацію про покращення їх точності.
Експерт зі зброї Ян Ук у Сеульському інституті політичних досліджень заявив агентству, що таке покращення влучності ракет КНДР несе загрозу безпеці Південної Кореї, Японії та Сполучених Штатів.
"Це може мати серйозний вплив на стабільність у регіоні та світі", – сказав він.
У своєму матеріалі новинна агенція підкреслює, що військові програми Північної Кореї останніми роками значно розвинулися, зокрема ракети малої та середньої дальності, які, за словами Пхеньяна, можуть нести ядерні боєголовки.
В Reuters підкреслили, що до свого втручання у війну РФ з Україною КНДР ніколи не застосовувала нову зброю на полі бою.
Нагадаємо:
- 26 листопада 2024 року повідомлялось, що Північна Корея значно розширює ключовий завод із виробництва балістичних ракет, які Росія застосовує у війні проти України.
- Станом на 29 листопада 2024 року за даними Головного управління розвідки, до Росії з Північної Кореї вже перемістили понад 100 артилерійських систем та таку ж кількість балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24.
- Начальник ГУР Кирило Буданов у січні заявив, що Північна Корея у 2025 році планує передати росіянам щонайменше 150 балістичних ракет малої дальності KN-23.