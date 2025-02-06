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Reuters: Точність ракет КНДР останніми місяцями значно зросла після "тренувань" на полі бою

Українська правдаЧетвер, 6 лютого 2025, 10:11
Reuters: Точність ракет КНДР останніми місяцями значно зросла після тренувань на полі бою
Фото: Getty Images

Північнокорейські ракети, випущені РФ по Україні, з грудня стали точнішими, ймовірно, через те, що КНДР використовує війну для вдосконалення своєї зброї.

Джерело: Reuters з посиланням на два високопоставлених українських джерела

Деталі: За словами співрозмовника агентства, у той час, коли зв’язки Москви з Пхеньяном, продовжують розвиватися і викликають тривогу від Вашингтона до Сеула, підвищення точності північнокорейської зброї до 50-100 метрів від наміченої цілі свідчить про те, що Північна Корея успішно використовує поле бою для випробування своїх ракетних технологій.

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Як проінформувало Reuters військове джерело, яке побажало залишитись анонімним, за останні кілька тижнів більш ніж 20 балістичних ракет КНДР, які влучили по території України, стали точнішими. 

Журналісти анонімно поспілкувались з українським урядовцем, який знайомий з питанням ударів північнокорейських ракет – він також підтвердив інформацію про покращення їх точності. 

Експерт зі зброї Ян Ук у Сеульському інституті політичних досліджень заявив агентству, що таке покращення влучності ракет КНДР несе загрозу безпеці Південної Кореї, Японії та Сполучених Штатів.

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"Це може мати серйозний вплив на стабільність у регіоні та світі", – сказав він.

У своєму матеріалі новинна агенція підкреслює, що військові програми Північної Кореї останніми роками значно розвинулися, зокрема ракети малої та середньої дальності, які, за словами Пхеньяна, можуть нести ядерні боєголовки. 

В Reuters підкреслили, що до свого втручання у війну РФ з Україною КНДР ніколи не застосовувала нову зброю на полі бою. 

Нагадаємо:

  • 26 листопада 2024 року повідомлялось, що Північна Корея значно розширює ключовий завод із виробництва балістичних ракет, які Росія застосовує у війні проти України.
  • Станом на 29 листопада 2024 року за даними Головного управління розвідки, до Росії з Північної Кореї вже перемістили понад 100 артилерійських систем та таку ж кількість балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24.
  • Начальник ГУР Кирило Буданов у січні заявив, що Північна Корея у 2025 році планує передати росіянам щонайменше 150 балістичних ракет малої дальності KN-23.

КНДРракетний ударросійсько-українська війна
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