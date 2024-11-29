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КНДР вже поставила до Росії 100 балістичних ракет, 100 артсистем та 5 млн снарядів – розвідка

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 листопада 2024, 14:49
КНДР вже поставила до Росії 100 балістичних ракет, 100 артсистем та 5 млн снарядів – розвідка
Володимир путін та Кім Чен Ин, фото: Getty Images

За даними Головного управління розвідки, до Росії з Північної Кореї вже переміщено понад 100 артилерійських систем та таку ж кількість балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ГУР МО України

Дослівно: "3 жовтня ц.р. КНДР розпочала постачання артилерійських систем до РФ. Загалом переміщено понад 100 од. техніки різних типів, серед яких: 170-мм самохідні артилерійські установки М-1989, 240-мм реактивні системи залпового вогню М-1991. Також продовжується постачання з КНДР до РФ артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 (станом на листопад ц.р. поставлено понад 5 млн од. та 100 од. відповідно)".

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Деталі: Також у ГУР зазначили, що на даний час з КНДР до Росії переміщено понад 60 одиниць 170-мм САУ М-1989 "Koksan", частину з яких планувалось доставити до Саратовського ВАКУ, ймовірно, з метою здійснення підготовки особового складу.

"Інформація щодо стану зазначених артилерійських систем є відсутньою", - повідомили у відомстві.

Передісторія:

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  • 11 вересня видання The New York Times повідомляло, що Росія отримала нові балістичні ракети Hwasong-11 від Північної Кореї та застосовувала їх для ударів по Києві цього літа. Hwasong-11 має дальність близько 700 км та може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками.
  • У листопаді стало відомо, що Північна Корея значно розширює ключовий завод із виробництва балістичних ракет, які Росія застосовує у війні проти України.
  • За даними Генштабу ЗСУ, в Курській області Росії перебувають понад 11 тисяч північнокорейських військових, і вони вже брали участь у боях проти Сил оборони України.

Північна КореязброяРосіявійна
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