КНДР вже поставила до Росії 100 балістичних ракет, 100 артсистем та 5 млн снарядів – розвідка

За даними Головного управління розвідки, до Росії з Північної Кореї вже переміщено понад 100 артилерійських систем та таку ж кількість балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ГУР МО України

Дослівно: "3 жовтня ц.р. КНДР розпочала постачання артилерійських систем до РФ. Загалом переміщено понад 100 од. техніки різних типів, серед яких: 170-мм самохідні артилерійські установки М-1989, 240-мм реактивні системи залпового вогню М-1991. Також продовжується постачання з КНДР до РФ артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 (станом на листопад ц.р. поставлено понад 5 млн од. та 100 од. відповідно)".

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Деталі: Також у ГУР зазначили, що на даний час з КНДР до Росії переміщено понад 60 одиниць 170-мм САУ М-1989 "Koksan", частину з яких планувалось доставити до Саратовського ВАКУ, ймовірно, з метою здійснення підготовки особового складу.

"Інформація щодо стану зазначених артилерійських систем є відсутньою", - повідомили у відомстві.

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