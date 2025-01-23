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Цьогоріч КНДР передасть росіянам щонайменше 150 балістичних ракет та артилерію – Буданов

Українська правдаЧетвер, 23 січня 2025, 10:04
Цьогоріч КНДР передасть росіянам щонайменше 150 балістичних ракет та артилерію – Буданов
Фото: Getty Images

Північна Корея у 2025 році планує передати росіянам щонайменше 150 балістичних ракет малої дальності KN-23, а також артилерійські снаряди та системи. 

Джерело: інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова The War Zone

Пряма мова Буданова: "Артилерія використовується для підтримки як північнокорейських, так і російських операцій, тоді як ракети призначені тільки для російських цілей".

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Деталі: Буданов повідомив, що за останні три місяці Північна Корея передала Росії приблизно 120 самохідних артилерійських установок М1989 "Коксан" калібром 170 мм і 120 реактивних систем залпового вогню М-1991 калібром 240 мм. Очікується, що в майбутньому КНДР відправить росіянам щонайменше таку ж кількість цієї техніки. 

Окремо очільник ГУР наголосив на можливості отримання росіянами північнокорейських балістичних ракет KN-23, які вже раніше поступали на озброєння армії Путіна.

"Більшість цієї зброї або використовується проти військ України, або для навчання в Росії", – зазначив Буданов.

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Начальник української розвідки зазначив, що КНДР може додатково направити у Курську область у 2025 році підкріплення у вигляді піхоти. 

"Ми не очікуємо, що побачимо багато нових наземних військ. Вони (військові КНДР – ред.) як біологічні роботи", – підкреслив він.

Передісторія:

  • У грудні розвідка Південної Кореї заявила, що Північна Корея, схоже, готується розгорнути додаткові війська і військову техніку в Росії, можливо, включаючи безпілотники-камікадзе, на підтримку війни Москви проти України.
  • Пізніше посол США при НАТО Джуліан Сміт повідомила, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами.
  • Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що нові угрупування солдатів КНДР, які прибудуть у Курську область, зазнаватимуть втрат, які можуть сягнути від 30 до 45 тисяч убитими і пораненими щомісяця.

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БудановКНДРросійсько-українська війна
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