Цьогоріч КНДР передасть росіянам щонайменше 150 балістичних ракет та артилерію – Буданов

Північна Корея у 2025 році планує передати росіянам щонайменше 150 балістичних ракет малої дальності KN-23, а також артилерійські снаряди та системи.

Джерело: інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова The War Zone

Пряма мова Буданова: "Артилерія використовується для підтримки як північнокорейських, так і російських операцій, тоді як ракети призначені тільки для російських цілей".

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Деталі: Буданов повідомив, що за останні три місяці Північна Корея передала Росії приблизно 120 самохідних артилерійських установок М1989 "Коксан" калібром 170 мм і 120 реактивних систем залпового вогню М-1991 калібром 240 мм. Очікується, що в майбутньому КНДР відправить росіянам щонайменше таку ж кількість цієї техніки.

Окремо очільник ГУР наголосив на можливості отримання росіянами північнокорейських балістичних ракет KN-23, які вже раніше поступали на озброєння армії Путіна.

"Більшість цієї зброї або використовується проти військ України, або для навчання в Росії", – зазначив Буданов.

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Начальник української розвідки зазначив, що КНДР може додатково направити у Курську область у 2025 році підкріплення у вигляді піхоти.

"Ми не очікуємо, що побачимо багато нових наземних військ. Вони (військові КНДР – ред.) як біологічні роботи", – підкреслив він.

Передісторія:

У грудні розвідка Південної Кореї заявила, що Північна Корея, схоже, готується розгорнути додаткові війська і військову техніку в Росії, можливо, включаючи безпілотники-камікадзе, на підтримку війни Москви проти України.

Пізніше посол США при НАТО Джуліан Сміт повідомила, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що нові угрупування солдатів КНДР, які прибудуть у Курську область, зазнаватимуть втрат, які можуть сягнути від 30 до 45 тисяч убитими і пораненими щомісяця.

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