Зеленський про суперечку в Білому домі: Треба розуміти позицію України
Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи не хоче він попросити вибачення перед американським візаві Дональдом Трампом після суперечки у Білому домі.
Джерело: інтерв’ю Зеленського Fox News, Reuters
Пряма мова Зеленського: "Я не думаю, що ми зробили щось погане. При всій повазі до демократії і медіа, думаю треба розуміти позицію України".
Деталі: На запитання, про те, чи шкодує, Зеленський про те, що сталося, він відповів: "Я вважаю, що це була погана ситуація. Я завжди відкритий до медіа, але це мало відбуватися за зачиненими дверима. Я хочу, щоб наші партнери розуміли нас правильно".
Також глава держави додав, що дуже вдячний американцям та Трампу за всю підтримку, але він вважає, що "ми повинні бути на одному боці".
Відповідаючи на запитання, чи був Трамп занадто близький до Путіна, як стверджують деякі демократи, Зеленський сказав: "Ми говорили про це".
Зеленський зазначив, що Трамп сказав, що хоче бути посередині, але "я хочу, щоб він був більше на нашому боці".
Журналіст також запитав Зеленського, чи вважає він, що перепалка була спланована, він відповів, що це була "дуже складна ситуація" і він не хотів би втрачати підтримку партнерів у США.
Що передувало:
- Український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
- У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
- Європейські лідери, а також очільники ЄС тим часом публічно підтримали Україну.
- Італія найближчим часом запропонує партнерам негайний саміт за участю Сполучених Штатів, європейських країн та союзників для обговорення викликів, "починаючи з України, яку разом захищали в останні роки".
- Трамп під час спілкування з журналістами біля Білого дому заявив, що для відновлення переговорів Зеленський повинен сказати, що хоче миру.