Трамп заявив, що США "майже" відновили обмін розвідданими з Україною
Президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон "майже" відновив обмін розвідувальною інформацією з Україною. Він також заявив, що очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії.
Джерело: Reuters
Деталі: Трамп у розмові з журналістами на борту Air Force One 9 березня заявив, що США близькі до зняття "паузи" в обміні розвідданими з Україною.
"Ми вже майже це зробили", – сказав Трамп, відповідаючі на запитання, чи він розглядає можливість розблокування передачі розвідданих Україні.
Дослівно: "Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США припинили обмін розвідданими з Україною, як елемент тиску на президента України Володимира Зеленського з метою змусити його співпрацювати з Трампом у проведенні мирних переговорів з Росією".
Деталі: Трамп також очікує позитивних результатів від переговорів між делегаціями США та України, що заплановані у Саудівській Аравії на 11 березня, зокрема, для того, щоб визначити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії задля припинення війни.
"Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", – заявив він.
Також буде обговорюватися угода про видобуток корисних копалин, яка дозволить США отримати доступ до рідкісноземельних ресурсів України.
"Вони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин, проте я хочу, щоб вони хотіли миру... Вони не продемонстрували це тою мірою, в якій повинні", – сказав Трамп.
Передісторія:
- 9 березня видання NBC News повідомило, що президент США Дональд Трамп в приватному порядку дав зрозуміти, що підписаної угоди між Вашингтоном і Києвом про видобуток корисних копалин буде недостатньо для відновлення допомоги і обміну розвідданими з Україною.
- 8 березня Зеленський повідомив, що на переговорах із США, запланованих на вівторок 11 березня у Саудівській Аравії, Україну будуть представляти керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.
- У своєму вечірньому зверненні 9 березня президент України Володимир Зеленський наголосив, що сподівається на результат зустрічі команд України та США у Саудівській Аравії як щодо наближення миру, так і щодо продовження підтримки від Сполучених Штатів.