Трамп заявив, що США "майже" відновили обмін розвідданими з Україною

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон "майже" відновив обмін розвідувальною інформацією з Україною. Він також заявив, що очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії.

Джерело: Reuters

Деталі: Трамп у розмові з журналістами на борту Air Force One 9 березня заявив, що США близькі до зняття "паузи" в обміні розвідданими з Україною.

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"Ми вже майже це зробили", – сказав Трамп, відповідаючі на запитання, чи він розглядає можливість розблокування передачі розвідданих Україні.

Дослівно: "Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США припинили обмін розвідданими з Україною, як елемент тиску на президента України Володимира Зеленського з метою змусити його співпрацювати з Трампом у проведенні мирних переговорів з Росією".

Деталі: Трамп також очікує позитивних результатів від переговорів між делегаціями США та України, що заплановані у Саудівській Аравії на 11 березня, зокрема, для того, щоб визначити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії задля припинення війни.

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"Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", – заявив він.

Також буде обговорюватися угода про видобуток корисних копалин, яка дозволить США отримати доступ до рідкісноземельних ресурсів України.

"Вони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин, проте я хочу, щоб вони хотіли миру... Вони не продемонстрували це тою мірою, в якій повинні", – сказав Трамп.

Передісторія: