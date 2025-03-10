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Трамп заявив, що США "майже" відновили обмін розвідданими з Україною

Іван Д'яконовПонеділок, 10 березня 2025, 03:58
Трамп заявив, що США майже відновили обмін розвідданими з Україною
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон "майже" відновив обмін розвідувальною інформацією з Україною. Він також заявив, що очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії.

Джерело: Reuters

Деталі: Трамп у розмові з журналістами на борту Air Force One 9 березня заявив, що США близькі до зняття "паузи" в обміні розвідданими з Україною.

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"Ми вже майже це зробили", – сказав Трамп, відповідаючі на запитання, чи він розглядає можливість розблокування передачі розвідданих Україні.

Дослівно: "Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США припинили обмін розвідданими з Україною, як елемент тиску на президента України Володимира Зеленського з метою змусити його співпрацювати з Трампом у проведенні мирних переговорів з Росією". 

Деталі: Трамп також очікує позитивних результатів від переговорів між делегаціями США та України, що заплановані у Саудівській Аравії на 11 березня, зокрема, для того, щоб визначити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії задля припинення війни.

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"Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", – заявив він.

Також буде обговорюватися угода про видобуток корисних копалин, яка дозволить США отримати доступ до рідкісноземельних ресурсів України.

"Вони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин, проте я хочу, щоб вони хотіли миру... Вони не продемонстрували це тою мірою, в якій повинні", – сказав Трамп.

Передісторія:

  • 9 березня видання NBC News повідомило, що президент США Дональд Трамп в приватному порядку дав зрозуміти, що підписаної угоди між Вашингтоном і Києвом про видобуток корисних копалин буде недостатньо для відновлення допомоги і обміну розвідданими з Україною.
  • 8 березня Зеленський повідомив, що на переговорах із США, запланованих на вівторок 11 березня у Саудівській Аравії, Україну будуть представляти керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса. 
  • У своєму вечірньому зверненні 9 березня президент України Володимир Зеленський наголосив, що сподівається на результат зустрічі команд України та США у Саудівській Аравії як щодо наближення миру, так і щодо продовження підтримки від Сполучених Штатів.

ТрампСШАпереговориУкраїна
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