Трамп заявил, что США «почти» возобновили обмен разведданными с Украиной
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон "почти" возобновил обмен разведывательной информацией с Украиной. Он также заявил, что ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.
Источник: Reuters
Детали: Трамп в разговоре с журналистами на борту Air Force One 9 марта заявил, что США близки к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной.
"Мы уже почти это сделали", – сказал Трамп, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность разблокирования передачи разведданных Украине.
Дословно: "Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США прекратили обмен разведданными с Украиной, как элемент давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью заставить его сотрудничать с Трампом в проведении мирных переговоров с Россией".
Детали: Трамп также ожидает положительных результатов от переговоров между делегациями США и Украины, которые запланированы в Саудовской Аравии на 11 марта, в частности, для того, чтобы определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны.
"Я считаю, что на этой неделе мы достигнем значительного прогресса", – заявил он.
Также будет обсуждаться соглашение о добыче полезных ископаемых, которое позволит США получить доступ к редкоземельным ресурсам Украины.
"Они подпишут соглашение о добыче полезных ископаемых, однако я хочу, чтобы они хотели мира... Они не продемонстрировали это в той степени, в которой должны", – сказал Трамп.
Предыстория:
- 9 марта издание NBC News сообщило, что президент США Дональд Трамп в частном порядке дал понять, что подписанного соглашения между Вашингтоном и Киевом о добыче полезных ископаемых будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными с Украиной.
- 8 марта Зеленский сообщил, что на переговорах с США, запланированных на вторник 11 марта в Саудовской Аравии, Украину будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
- В своем вечернем обращении 9 марта президент Украины Владимир Зеленский отметил, что надеется на результат встречи команд Украины и США в Саудовской Аравии как по приближению мира, так и о продолжении поддержки от Соединенных Штатов.