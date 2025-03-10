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Зупинка обміну розвідданими між США та Україною вплинула на ситуацію на Курщині – ISW

Іван Д'яконовПонеділок, 10 березня 2025, 04:46
Зупинка обміну розвідданими між США та Україною вплинула на ситуацію на Курщині – ISW
Мапа: DeepState

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті вказують, що призупинення обміну розвідувальною інформацією між США та Україною може бути одним із факторів, які сприяли успіхам російських військ в Курській області Росії.

Джерело: ISW

Деталі: З 5 березня 2025 року, після зупинки обміну розвідувальною інформацією між США та Україною, російські війська почали значно активніше наступати в Курській області, де українські війська тримали оборону. 

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У звіті йдеться, що згідно з інформацією, яку надала українська військова розвідка, цей період збігся з більш швидким просуванням російських сил у цьому регіоні. Джерело в уряді України підтвердило, що призупинення обміну даними з боку США стало значним чинником, що ускладнив роботу Збройним силам України.

Дослівно: "Російські військові раніше не надавали пріоритет зусиллям з витіснення українських сил з Курської області над подальшим просуванням на сході України, незважаючи на те, що наприкінці 2024 року вони сконцентрували достатнє для цього угруповання сил. 

Безпосередній зв'язок між призупиненням обміну розвідданими з США і початком розвалу українського угруповання в Курській області неясний, хоча офіційні особи Кремля заявляли про свій намір скористатися призупиненням американської військової допомоги та обміну розвідувальною інформацією, щоб "завдати максимальної шкоди" українським силам "на місцях" протягом обмеженого періоду часу до можливого відновлення допомоги Україні з боку США".

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Ключові висновки ISW за 9 березня:

  • Російські війська штурмують північну частину українського плацдарму в Курській області після кількох днів інтенсивних бойових дій в цьому регіоні.
  • Варто відзначити кореляцію між призупиненням обміну розвідувальною інформацією між США та Україною і початком прориву російських військ на утримуваних ЗСУ територій в Курській області.
  • Повідомлення про масштаби призупинення військової допомоги Україні з боку США продовжують вказувати на те, що це призупинення, ймовірно, вплине на здатність України захистити себе від Росії.
  • Європейські союзники України продовжують надавати матеріальну та фінансову допомогу Україні.
  • Росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з США, всупереч триваючим двостороннім переговорам між Сполученими Штатами та Росією.
  • Українські війська просунулися вперед під Торецьком і Покровськом. Російські – в Сумській і Курській областях, а також під Сіверськом, Торецьком, Кураховим і Роботиним.

Курська область війнаСШАдопомога Україні
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