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Остановка обмена разведданными между США и Украиной повлияла на ситуацию в Курской области – ISW

Иван ДьяконовПонедельник, 10 марта 2025, 04:46
Остановка обмена разведданными между США и Украиной повлияла на ситуацию в Курской области – ISW
Карта: DeepState

Аналитики Института изучения войны в своем отчете указывают, что приостановление обмена разведывательной информацией между США и Украиной может быть одним из факторов, которые способствовали успехам российских войск в Курской области России.

Источник: ISW

Детали: С 5 марта 2025 года, после остановки обмена разведывательной информацией между США и Украиной, российские войска начали значительно активнее наступать в Курской области, где украинские войска держали оборону. 

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В отчете говорится, что согласно информации, которую предоставила украинская военная разведка, этот период совпал с более быстрым продвижением российских сил в этом регионе. Источник в правительстве Украины подтвердил, что приостановление обмена данными со стороны США стало значительным фактором, усложнившим работу Вооруженным силам Украины.

Дословно: "Российские военные ранее не придавали приоритет усилиям по вытеснению украинских сил из Курской области над дальнейшим продвижением на востоке Украины, несмотря на то, что в конце 2024 года они сконцентрировали достаточную для этого группировку сил. 

Непосредственная связь между приостановкой обмена разведданными с США и началом развала украинской группировки в Курской области неясна, хотя официальные лица Кремля заявляли о своем намерении воспользоваться приостановкой американской военной помощи и обмена разведывательной информацией, чтобы "нанести максимальный ущерб" украинским силам "на местах" в течение ограниченного периода времени до возможного возобновления помощи Украине со стороны США".

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Ключевые выводы ISW за 9 марта:

  • Российские войска штурмуют северную часть украинского плацдарма в Курской области после нескольких дней интенсивных боевых действий в этом регионе.
  • Стоит отметить корреляцию между приостановлением обмена разведывательной информацией между США и Украиной и началом прорыва российских войск на удерживаемые ВСУ территории в Курской области.
  • Сообщения о масштабах приостановления военной помощи Украине со стороны США продолжают указывать на то, что эта приостановка, вероятно, повлияет на способность Украины защитить себя от России.
  • Европейские союзники Украины продолжают оказывать материальную и финансовую помощь Украине.
  • Россия продолжает демонстрировать углубление отношений с США, вопреки продолжающимся двусторонним переговорам между Соединенными Штатами и Россией.
  • Украинские войска продвинулись вперед под Торецком и Покровском. Российские – в Сумской и Курской областях, а также под Северском, Торецком, Курахово и Роботиным.

Курская область войнаСШАпомощь Украине
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