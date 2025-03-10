Остановка обмена разведданными между США и Украиной повлияла на ситуацию в Курской области – ISW

Аналитики Института изучения войны в своем отчете указывают, что приостановление обмена разведывательной информацией между США и Украиной может быть одним из факторов, которые способствовали успехам российских войск в Курской области России.

Источник: ISW

Детали: С 5 марта 2025 года, после остановки обмена разведывательной информацией между США и Украиной, российские войска начали значительно активнее наступать в Курской области, где украинские войска держали оборону.

Реклама:

В отчете говорится, что согласно информации, которую предоставила украинская военная разведка, этот период совпал с более быстрым продвижением российских сил в этом регионе. Источник в правительстве Украины подтвердил, что приостановление обмена данными со стороны США стало значительным фактором, усложнившим работу Вооруженным силам Украины.

Дословно: "Российские военные ранее не придавали приоритет усилиям по вытеснению украинских сил из Курской области над дальнейшим продвижением на востоке Украины, несмотря на то, что в конце 2024 года они сконцентрировали достаточную для этого группировку сил.

Непосредственная связь между приостановкой обмена разведданными с США и началом развала украинской группировки в Курской области неясна, хотя официальные лица Кремля заявляли о своем намерении воспользоваться приостановкой американской военной помощи и обмена разведывательной информацией, чтобы "нанести максимальный ущерб" украинским силам "на местах" в течение ограниченного периода времени до возможного возобновления помощи Украине со стороны США".

РЕКЛАМА:

Ключевые выводы ISW за 9 марта: