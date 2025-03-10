Остановка обмена разведданными между США и Украиной повлияла на ситуацию в Курской области – ISW
Аналитики Института изучения войны в своем отчете указывают, что приостановление обмена разведывательной информацией между США и Украиной может быть одним из факторов, которые способствовали успехам российских войск в Курской области России.
Источник: ISW
Детали: С 5 марта 2025 года, после остановки обмена разведывательной информацией между США и Украиной, российские войска начали значительно активнее наступать в Курской области, где украинские войска держали оборону.
В отчете говорится, что согласно информации, которую предоставила украинская военная разведка, этот период совпал с более быстрым продвижением российских сил в этом регионе. Источник в правительстве Украины подтвердил, что приостановление обмена данными со стороны США стало значительным фактором, усложнившим работу Вооруженным силам Украины.
Дословно: "Российские военные ранее не придавали приоритет усилиям по вытеснению украинских сил из Курской области над дальнейшим продвижением на востоке Украины, несмотря на то, что в конце 2024 года они сконцентрировали достаточную для этого группировку сил.
Непосредственная связь между приостановкой обмена разведданными с США и началом развала украинской группировки в Курской области неясна, хотя официальные лица Кремля заявляли о своем намерении воспользоваться приостановкой американской военной помощи и обмена разведывательной информацией, чтобы "нанести максимальный ущерб" украинским силам "на местах" в течение ограниченного периода времени до возможного возобновления помощи Украине со стороны США".
Ключевые выводы ISW за 9 марта:
- Российские войска штурмуют северную часть украинского плацдарма в Курской области после нескольких дней интенсивных боевых действий в этом регионе.
- Стоит отметить корреляцию между приостановлением обмена разведывательной информацией между США и Украиной и началом прорыва российских войск на удерживаемые ВСУ территории в Курской области.
- Сообщения о масштабах приостановления военной помощи Украине со стороны США продолжают указывать на то, что эта приостановка, вероятно, повлияет на способность Украины защитить себя от России.
- Европейские союзники Украины продолжают оказывать материальную и финансовую помощь Украине.
- Россия продолжает демонстрировать углубление отношений с США, вопреки продолжающимся двусторонним переговорам между Соединенными Штатами и Россией.
- Украинские войска продвинулись вперед под Торецком и Покровском. Российские – в Сумской и Курской областях, а также под Северском, Торецком, Курахово и Роботиным.