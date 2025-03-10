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Росія вдарила по Запорізькому району авіабомбами: двоє поранених – ОВА

Іван Д'яконовПонеділок, 10 березня 2025, 06:20
Росія вдарила по Запорізькому району авіабомбами: двоє поранених – ОВА
Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч на 10 березня російська авіація вдарила керованими авіабомбами по селу Блакитне Запорізького району. Внаслідок атаки двоє чоловіків отримали поранення, пошкоджено житлові будинки.

Джерело: начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Деталі: За повідомленням очільника ОВА, ворожа атака спричинила значні руйнування. Вибухова хвиля та уламки пошкодили два житлові будинки. Двоє місцевих мешканців отримали поранення.

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Пряма мова: "Вночі ворог керованими авіабомбами ударив по с. Блакитне. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані два будинки. 65-річний та 67-річний чоловіки поранені".

жертвиЗапорізька областьросійсько-українська війна
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