Росія вдарила по Запорізькому району авіабомбами: двоє поранених – ОВА

У ніч на 10 березня російська авіація вдарила керованими авіабомбами по селу Блакитне Запорізького району. Внаслідок атаки двоє чоловіків отримали поранення, пошкоджено житлові будинки.

Джерело: начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Деталі: За повідомленням очільника ОВА, ворожа атака спричинила значні руйнування. Вибухова хвиля та уламки пошкодили два житлові будинки. Двоє місцевих мешканців отримали поранення.

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Пряма мова: "Вночі ворог керованими авіабомбами ударив по с. Блакитне. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані два будинки. 65-річний та 67-річний чоловіки поранені".