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Россия ударила по Запорожскому району авиабомбами: двое раненых – ОВА

Иван ДьяконовПонедельник, 10 марта 2025, 06:20
Россия ударила по Запорожскому району авиабомбами: двое раненых – ОВА
Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 10 марта российская авиация ударила управляемыми авиабомбами по селу Голубое Запорожского района. В результате атаки двое мужчин получили ранения, повреждены жилые дома.

Источник: начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров

Детали: По сообщению главы ОВА, вражеская атака вызвала значительные разрушения. Взрывная волна и осколки повредили два жилых дома. Двое местных жителей получили ранения.

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Прямая речь: "Ночью враг управляемыми авиабомбами ударил по с. Голубое. Взрывной волной и обломками частично разрушены два дома. 65-летний и 67-летний мужчины ранены".

жертвыЗапорожская областьроссийско-украинская война
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