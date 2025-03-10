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За добу Сили оборони України знешкодили 1190 окупантів – Генштаб

Іван Д'яконовПонеділок, 10 березня 2025, 06:51
За добу Сили оборони України знешкодили 1190 окупантів – Генштаб
Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу відмінусували 1 190 окупантів та понад 260 одиниць техніки росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 886 320 (+1 190) осіб;
  • танків – 10 292 (+18) од;
  • бойових броньованих машин – 21 400 (+40) од;
  • артилерійських систем – 24 271 (+65) од;
  • РСЗВ – 1 311 (+1) од;
  • засобів ППО ‒ 1 102 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28 603 (+241) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40 071 (+138) од;

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштаб
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