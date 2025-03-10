За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1190 оккупантов – Генштаб
Понедельник, 10 марта 2025, 06:51
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – за минувшие сутки отминусовали 1 190 оккупантов и более 260 единиц техники россиян.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 882 950 (+1 150) человек;
- танков – 10 292 (+18) ед;
- боевых бронированных машин – 21 400 (+40) ед;
- артиллерийских систем – 24 271 (+65) ед;
- РСЗО – 1 311 (+1) ед;
- средств ПВО ‒ 1 102 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 603 (+241) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 40 071 (+138) ед;
Данные уточняются.