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За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1190 оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовПонедельник, 10 марта 2025, 06:51
За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1190 оккупантов – Генштаб
Иллюстративное фото: Генштаб ЗСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – за минувшие сутки отминусовали 1 190 оккупантов и более 260 единиц техники россиян.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 882 950 (+1 150) человек;
  • танков – 10 292 (+18) ед;
  • боевых бронированных машин – 21 400 (+40) ед;
  • артиллерийских систем – 24 271 (+65) ед;
  • РСЗО – 1 311 (+1) ед;
  • средств ПВО ‒ 1 102 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 603 (+241) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 40 071 (+138) ед;

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаб
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