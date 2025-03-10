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Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджено житло, техніку і ЛЕП  

Ірина БалачукПонеділок, 10 березня 2025, 08:03
Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджено житло, техніку і ЛЕП  
Фото ОВА

Уночі 10 березня російські окупанти атакували дронами Полтавську область – минулося без жертв, але є пошкодження житлових будинків, авто, сільгсптехніки та лінії електропередачі.

Джерело: Полтавська ОВА в Telegram

Дослівно ОВА: "Внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджені 3 житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. На щастя, без постраждалих". 

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Фото ОВА 

Деталі: Також пошкоджено побутову лінію електропередач. Кількість відключених абонентів наразі встановлюється. 

 
Фото ОВА
 
фото ОВА 

Полтавська областьбезпілотники
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