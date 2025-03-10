Россияне атаковали Полтавщину: повреждены жилье, техника и ЛЭП
Понедельник, 10 марта 2025, 08:03
Ночью 10 марта российские оккупанты атаковали дронами Полтавскую область – обошлось без жертв, но есть повреждения жилых домов, авто, сельхозтехники и линии электропередачи.
Источник: Полтавская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "В результате падения БПЛА в Полтавском районе повреждены 3 жилых дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сельскохозяйственная техника. К счастью, без пострадавших".
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Детали: Также повреждена бытовая линия электропередач. Количество отключенных абонентов сейчас устанавливается.