Россияне атаковали Полтавщину: повреждены жилье, техника и ЛЭП 

Ночью 10 марта российские оккупанты атаковали дронами Полтавскую область – обошлось без жертв, но есть повреждения жилых домов, авто, сельхозтехники и линии электропередачи.

Источник: Полтавская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "В результате падения БПЛА в Полтавском районе повреждены 3 жилых дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сельскохозяйственная техника. К счастью, без пострадавших".

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фото ОВА

Детали: Также повреждена бытовая линия электропередач. Количество отключенных абонентов сейчас устанавливается.

фото ОВА