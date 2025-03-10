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Россияне атаковали Полтавщину: повреждены жилье, техника и ЛЭП 

Ирина БалачукПонедельник, 10 марта 2025, 08:03
Россияне атаковали Полтавщину: повреждены жилье, техника и ЛЭП 
Фото ОВА

Ночью 10 марта российские оккупанты атаковали дронами Полтавскую область – обошлось без жертв, но есть повреждения жилых домов, авто, сельхозтехники и линии электропередачи.

Источник: Полтавская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "В результате падения БПЛА в Полтавском районе повреждены 3 жилых дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сельскохозяйственная техника. К счастью, без пострадавших". 

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фото ОВА 

Детали: Также повреждена бытовая линия электропередач. Количество отключенных абонентов сейчас устанавливается.

 
фото ОВА
 
фото ова 

Полтавская областьбеспилотники
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