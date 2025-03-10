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Україна запропонує часткове припинення вогню на зустрічі зі США в Саудівській Аравії – FT

Христина Бондарєва, Ірина БалачукПонеділок, 10 березня 2025, 08:42
Україна запропонує часткове припинення вогню на зустрічі зі США в Саудівській Аравії – FT
Президент Володимир Зеленський. Фото ОП

На переговорах у Саудівській Аравії Україна спробує переконати США відновити надання розвідувальної та військової підтримки, а також намагатиметься довести, що президент Володимир Зеленський прагне швидкого завершення війни з Росією. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Financial Times 

Деталі: Джерела FT, говорячи про підготовку до переговорів у Саудівській Аравії, заявили, що Київ хоче запропонувати часткове припинення вогню – зокрема, далекобійних ударів по РФ та бойових дій у Чорному морі.

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Таким чином Україна сподівається, що прогрес у переговорах змусить Вашингтон скасувати рішення про заморожування обміну розвідданими та постачання зброї. 

За словами одного з українських посадовців, у короткостроковій перспективі Київ надаватиме пріоритет налагодженню зв'язків зі США.

Водночас двоє європейських посадовців сказали, що Україна розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як "послугу за послугу" за відновлення військової та розвідувальної допомоги.

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Речник Держдепу США повідомив, що державний секретар Марко Рубіо перебуватиме в саудівському місті Джидда з понеділка по середу на переговорах для "просування мети президента щодо припинення російсько-української війни".

Передісторія:

  • 6 березня Володимир Зеленський заявив лідерам ЄС у Брюсселі, що хоче укласти загальну рамкову угоду зі США, яка прокладе шлях до подальших, більш детальних угод про мінеральні ресурси та гарантії безпеки. 
  • Ширша угода мала б розпочатися з припинення повітряних атак, операцій на морі та ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Також вона мала би продовжитися обміном полоненими та поверненням українських дітей, викрадених російською владою.
  • 9 березня телеканал NBC News повідомив, що, за словами посадовців США, угоди щодо корисних копалин буде недостатньо для Трампа, щоб відновити допомогу і обмін розвідданими. 
  • Канал зазначав, що президент США хоче, щоб Зеленський, зокрема, пішов на поступки, такі як відмова від територій на користь Росії, і рухався до проведення виборів в Україні або навіть пішов у відставку.
  • Агентство Reuters повідомляло, що американські посадовці планують використати зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії частково для того, щоб з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни.

СШАУкраїнапереговориОАЕ
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