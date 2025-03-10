Україна запропонує часткове припинення вогню на зустрічі зі США в Саудівській Аравії – FT

На переговорах у Саудівській Аравії Україна спробує переконати США відновити надання розвідувальної та військової підтримки, а також намагатиметься довести, що президент Володимир Зеленський прагне швидкого завершення війни з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Financial Times

Деталі: Джерела FT, говорячи про підготовку до переговорів у Саудівській Аравії, заявили, що Київ хоче запропонувати часткове припинення вогню – зокрема, далекобійних ударів по РФ та бойових дій у Чорному морі.

Реклама:

Таким чином Україна сподівається, що прогрес у переговорах змусить Вашингтон скасувати рішення про заморожування обміну розвідданими та постачання зброї.

За словами одного з українських посадовців, у короткостроковій перспективі Київ надаватиме пріоритет налагодженню зв'язків зі США.

Водночас двоє європейських посадовців сказали, що Україна розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як "послугу за послугу" за відновлення військової та розвідувальної допомоги.

РЕКЛАМА:

Речник Держдепу США повідомив, що державний секретар Марко Рубіо перебуватиме в саудівському місті Джидда з понеділка по середу на переговорах для "просування мети президента щодо припинення російсько-української війни".

Передісторія: