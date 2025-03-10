Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Украина предложит частичное прекращение огня на встрече с США в Саудовской Аравии – FT

Кристина Бондарева, Ирина БалачукПонедельник, 10 марта 2025, 08:42
Украина предложит частичное прекращение огня на встрече с США в Саудовской Аравии – FT
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

На переговорах в Саудовской Аравии Украина попытается убедить США возобновить предоставление разведывательной и военной поддержки, а также попробует доказать, что президент Владимир Зеленский стремится к быстрому завершению войны с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Financial Times

Детали: Источники FT, говоря о подготовке к переговорам в Саудовской Аравии, заявили, что Киев хочет предложить частичное прекращение огня – в частности, дальнобойных ударов по РФ и боевых действий в Черном море.

Реклама:

Таким образом Украина надеется, что прогресс в переговорах заставит Вашингтон отменить решение о замораживании обмена разведданными и поставок оружия.

По словам одного из украинских чиновников, в краткосрочной перспективе Киев будет отдавать приоритет налаживанию связей с США.

В то же время двое европейских чиновников сказали, что Украина рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как "услугу за услугу" за восстановление военной и разведывательной помощи.

РЕКЛАМА:

Спикер Госдепа США сообщил, что государственный секретарь Марко Рубио будет находиться в саудовском городе Джидда с понедельника по среду на переговорах для "продвижения цели президента о прекращении российско-украинской войны".

Предыстория:

  • 6 марта Владимир Зеленский заявил лидерам ЕС в Брюсселе, что хочет заключить общее рамочное соглашение с США, которое проложит путь к дальнейшим, более детальным соглашениям о минеральных ресурсах и гарантиях безопасности.
  • Более широкое соглашение должно начаться с прекращения воздушных атак, операций на море и ударов по объектам энергетической и другой гражданской инфраструктуры. Оно должно было бы продолжиться обменом пленными и возвращением украинских детей, похищенных российскими властями.
  • 9 марта телеканал NBC News сообщил, что, по словам чиновников США, соглашения по полезным ископаемым будет недостаточно для Трампа, чтобы возобновить помощь и обмен разведданными.
  • Канал отмечал, что президент США хочет , чтобы Зеленский, в частности, пошел на уступки, такие как отказ от территорий в пользу России, и двигался к проведению выборов в Украине или даже ушел в отставку.
  • Агентство Reuters сообщало, что американские чиновники планируют использовать встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на ощутимые уступки России ради прекращения войны.

СШАУкраинапереговорыОАЭ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото Обломки российских дронов упали в Киевской области: горели дом и магазин мебели 
Трамп не будет вводить 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады – СМИ
Трамп заявил, что Зеленского снова ждут в Белом доме
обновляетсяВблизи железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске прогремел взрыв, есть погибшая и раненые
В Украине инфляция ускорилась до 13,4%. В Нацбанке объяснили причины
Трамп поднял до 50% пошлины на часть товаров из Канады из-за энергетического налога
Все новости...
США
В Кремле увидели начало "реставрации" отношения между РФ и США
США за 4 года импортировали в ЕС 64% вооружений, что подчеркивает зависимость Европы – SIPRI
Рубио: США официально сворачивают 83% программ USAID, остальными будет управлять Госдеп
Последние новости
07:33
ВСУ за сутки отминусовали еще 1 430 оккупантов
07:28
Сибига проинформировал европейских партнеров о результате переговоров с США
07:08
фото Обломки российских дронов упали в Киевской области: горели дом и магазин мебели 
06:38
Трамп не будет вводить 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады – СМИ
05:52
Палата представителей США приняла законопроект, чтобы избежать шатдауна
05:24
теннисСвитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира в Индиан-Уэллсе
05:08
Обстрелы Сумщины: более 190 взрывов за сутки, ранен человек
03:58
ISW проанализировал, как в России отреагировали на возможное прекращение огня
02:58
Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира – заявление ЕС
02:16
У Зеленского сообщили, когда начнут обсуждение деталей о прекращении огня
Все новости...
Реклама:
Реклама: