Украина предложит частичное прекращение огня на встрече с США в Саудовской Аравии – FT
На переговорах в Саудовской Аравии Украина попытается убедить США возобновить предоставление разведывательной и военной поддержки, а также попробует доказать, что президент Владимир Зеленский стремится к быстрому завершению войны с Россией.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Financial Times
Детали: Источники FT, говоря о подготовке к переговорам в Саудовской Аравии, заявили, что Киев хочет предложить частичное прекращение огня – в частности, дальнобойных ударов по РФ и боевых действий в Черном море.
Таким образом Украина надеется, что прогресс в переговорах заставит Вашингтон отменить решение о замораживании обмена разведданными и поставок оружия.
По словам одного из украинских чиновников, в краткосрочной перспективе Киев будет отдавать приоритет налаживанию связей с США.
В то же время двое европейских чиновников сказали, что Украина рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как "услугу за услугу" за восстановление военной и разведывательной помощи.
Спикер Госдепа США сообщил, что государственный секретарь Марко Рубио будет находиться в саудовском городе Джидда с понедельника по среду на переговорах для "продвижения цели президента о прекращении российско-украинской войны".
Предыстория:
- 6 марта Владимир Зеленский заявил лидерам ЕС в Брюсселе, что хочет заключить общее рамочное соглашение с США, которое проложит путь к дальнейшим, более детальным соглашениям о минеральных ресурсах и гарантиях безопасности.
- Более широкое соглашение должно начаться с прекращения воздушных атак, операций на море и ударов по объектам энергетической и другой гражданской инфраструктуры. Оно должно было бы продолжиться обменом пленными и возвращением украинских детей, похищенных российскими властями.
- 9 марта телеканал NBC News сообщил, что, по словам чиновников США, соглашения по полезным ископаемым будет недостаточно для Трампа, чтобы возобновить помощь и обмен разведданными.
- Канал отмечал, что президент США хочет , чтобы Зеленский, в частности, пошел на уступки, такие как отказ от территорий в пользу России, и двигался к проведению выборов в Украине или даже ушел в отставку.
- Агентство Reuters сообщало, что американские чиновники планируют использовать встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на ощутимые уступки России ради прекращения войны.