На Харківщині "Шахеди" влучили у птахокомплекс і агропідприємство – ОВА
Понеділок, 10 березня 2025, 09:15
Увечері 9 березня російські ударні безпілотники завдали ударів по птахокомплексу і агропідприємству на Харківщині – спалахнула пожежа, пошкоджено ангари, техніку, холодильні установки.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова очільника області: "23:40 Ізюмський район, с. Покровське. Внаслідок влучання 2-ох БПЛА типу "Шахед" пошкоджено будівлю забійного цеху птахокомплексу, холодильні установки".
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Деталі: Трохи раніше – о 23:26 – дрони атакували с. Верхньозорянське Куп'янського району.
"Унаслідок влучання 2-ох БпЛА типу "Шахед" на території агропідприємства виникла пожежа. Пошкоджено ангар, 6 тракторів, 1 фура та горіли конструктивні елементи ангару", – повідомив Синєгубов.
За його словами, минулося без постраждалих.