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На Харківщині "Шахеди" влучили у птахокомплекс і агропідприємство – ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 10 березня 2025, 09:15
На Харківщині Шахеди влучили у птахокомплекс і агропідприємство – ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Увечері 9 березня російські ударні безпілотники завдали ударів по птахокомплексу і агропідприємству на Харківщині – спалахнула пожежа, пошкоджено ангари, техніку, холодильні установки.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова очільника області: "23:40 Ізюмський район, с. Покровське. Внаслідок влучання 2-ох БПЛА типу "Шахед" пошкоджено  будівлю забійного цеху птахокомплексу, холодильні установки".

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Деталі: Трохи раніше – о 23:26 – дрони атакували с. Верхньозорянське Куп'янського району.

"Унаслідок влучання 2-ох БпЛА типу "Шахед" на території агропідприємства виникла пожежа. Пошкоджено ангар, 6 тракторів, 1 фура та горіли конструктивні елементи ангару", – повідомив Синєгубов.

За його словами, минулося без постраждалих.

Харківська областьбезпілотникипожежа
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