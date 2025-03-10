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На Харьковщине "Шахеды" попали в птицекомплекс и агропредприятие – ОВА

Ирина БалачукПонедельник, 10 марта 2025, 09:15
На Харьковщине Шахеды попали в птицекомплекс и агропредприятие – ОВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Вечером 9 марта российские ударные беспилотники нанесли удары по птицекомплексу и агропредприятию в Харьковской области – вспыхнул пожар, повреждены ангары, техника, холодильные установки.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь главы области: "23:40 Изюмский район, с. Покровское. В результате попадания 2-х БПЛА типа "Шахед" повреждено здание убойного цеха птицекомплекса, холодильные установки".

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Детали: Чуть раньше – в 23:26 – дроны атаковали с. Верхнезорянское Купянского района.

"В результате попадания 2-х БпЛА типа "Шахед" на территории агропредприятия возник пожар. Поврежден ангар, 6 тракторов, 1 фура и горели конструктивные элементы ангара", – сообщил Синегубов.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Харьковская областьбеспилотникипожар
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