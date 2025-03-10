Дронова атака: українські сили збили 130 безпілотників

У ніч на 10 березня Росія здійснила чергову атаку по Україні, запустивши 176 ударних БпЛА, зокрема дрони-камікадзе типу Shahed та безпілотники-імітатори.

Джерело: Facebook командування Повітряних сил

Дослівно: "Станом на 08.00 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях".

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Деталі: Як заявили у Повітряних силах, ворожі апарати атакували з різних напрямків: Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, та з тимчасово окупованого Криму – Чауда.

Повітряну атаку відбивали підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Повітряних Сил і Сил оборони України.

42 безпілотники-імітатори втратили орієнтацію та не досягли своїх цілей.

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Попри потужну роботу української ППО, внаслідок атаки пошкоджень зазнали об'єкти у Харківській, Полтавській та Київській областях. Інформація про масштаби руйнувань і постраждалих уточнюється.