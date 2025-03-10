Дроновая атака: украинские силы сбили 130 беспилотников

В ночь на 10 марта Россия осуществила очередную атаку по Украине, запустив 176 ударных БпЛА, в частности дроны-камикадзе типа Shahed и беспилотники-имитаторы.

Источник: Facebook командования Воздушных сил

Дословно: "По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 130-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях".

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Детали: Как заявили в Воздушных силах, вражеские аппараты атаковали с разных направлений: Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, что в России, и с временно оккупированного Крыма – Чауда.

Воздушную атаку отражали подразделения авиации, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

42 беспилотника-имитатора потеряли ориентацию и не достигли своих целей.

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Несмотря на мощную работу украинской ПВО, в результате атаки повреждения получили объекты в Харьковской, Полтавской и Киевской областях. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.