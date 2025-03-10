Американський сенатор Грем заявив, що готує нові "пекельні" санкції проти Росії
Понеділок, 10 березня 2025, 09:41
У США сенатор-республіканець Ліндсі Грем готує новий законопроєкт щодо санкцій проти Росії – планує подати його вже цього тижня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"
Деталі: За словами сенатора, санкції стосуватимуться російського банківського сектору і енергетики і покликані "спонукати їх (Росію, – ред.) прийти до столу перемовин".
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"Якщо вони не погодяться на припинення вогню і мирні перемовини з адміністрацією, ми маємо ввести пекельні санкції проти них, і я подам законопроєкт щодо цього наступного тижня", – заявив Грем.
Передісторія:
- 7 березня президент США Дональд Трамп підняв питання про перспективу введення більш масштабних санкцій США проти Росії на тлі зусиль примусити Україну та РФ приступити до переговорів про мирну угоду.
- Згодом агентство Reuters повідомило, що США вивчають можливості послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору в рамках широкого плану, який дозволить Вашингтону швидко зняти обмеження, якщо Москва погодиться припинити війну в Україні.