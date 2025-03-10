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Американський сенатор Грем заявив, що готує нові "пекельні" санкції проти Росії

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукПонеділок, 10 березня 2025, 09:41
Американський сенатор Грем заявив, що готує нові пекельні санкції проти Росії
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Фото з Facebook

У США сенатор-республіканець Ліндсі Грем готує новий законопроєкт щодо санкцій проти Росії – планує подати його вже цього тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: За словами сенатора, санкції стосуватимуться російського банківського сектору і енергетики і покликані "спонукати їх (Росію, – ред.) прийти до столу перемовин".

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"Якщо вони не погодяться на припинення вогню і мирні перемовини з адміністрацією, ми маємо ввести пекельні санкції проти них, і я подам законопроєкт щодо цього наступного тижня", – заявив Грем.

Передісторія:

СШАРосіясанкції
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