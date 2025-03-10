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Американский сенатор Грэм заявил, что готовит новые "адские" санкции против России

Ирина Кутелева, Ирина БалачукПонедельник, 10 марта 2025, 09:41
Американский сенатор Грэм заявил, что готовит новые адские санкции против России
Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото из Facebook

В США сенатор-республиканец Линдси Грэм готовит новый законопроект о санкциях против России – планирует подать его уже на этой неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: По словам сенатора, санкции будут касаться российского банковского сектора и энергетики и призваны "побудить их (Россию, – ред.) прийти к столу переговоров".

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"Если они не согласятся на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией, мы должны ввести адские санкции против них, и я подам законопроект по этому поводу на следующей неделе", – заявил Грэм.

Предыстория:

СШАРосcиясанкции
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