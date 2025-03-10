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Бійці ССО вибухом змусили 9 солдатів РФ здатись у полон під Покровськом

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 березня 2025, 10:09
Бійці ССО вибухом змусили 9 солдатів РФ здатись у полон під Покровськом
скриншот

Оператори 144 центру Сил спеціальних операцій ЗСУ звільнили від ворогів промислову будівлю та взяли в полон дев’ятьох російських військових на Покровському напрямку. 

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що протягом кількох днів оператори БПЛА давали шанс ворожим солдатам зберегти життя. Через закріплений на дроні гучномовець воїни ССО закликали противника здатися.

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Після відмови група 144 центру зайшла в тил противника, замінувала промислову будівлю, де переховувалися росіяни, та підірвала її.

Дослівно: "Потужний вибух переконав противника, що треба було одразу погодитись на пропозицію спецпризначенців. Ворожі військовослужбовці почали розмахувати білою ганчіркою через вікно пошкодженої будівлі з наміром здатися.

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Невдовзі двома групами по чотири та п'ять осіб ворожі військові попрямували в бік українських позицій. Серед них були поранені.

Українські спецпризначенці надали ворогам першу домедичну допомогу та розпочали їх евакуацію".

ССОДонецька областьвійна
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